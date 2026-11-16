 Καραμανδάνειο: Αρνηση γιατρών στις προκηρύξεις θέσεων για ακτινολόγους -Τι λέει η πρόεδρος του ΙΣΠ στο iefimerida
ΕΛΛΑΔΑ

Καραμανδάνειο: Αρνηση γιατρών στις προκηρύξεις θέσεων για ακτινολόγους -Τι λέει η πρόεδρος του ΙΣΠ στο iefimerida

Βασίλης Βενιζέλος
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών (ΙΣΠ) και περιφερειάρχης Δημοσίας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Άννα Μαστοράκου
H πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών (ΙΣΠ) και περιφερειάρχης Δημοσίας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Άννα Μαστοράκου

Η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών (ΙΣΠ) και περιφερειάρχης Δημοσίας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Άννα Μαστοράκου μιλάει στο iefimerida για το Καραμαδάνειο νοσοκομείο.

Η άρνηση των γιατρών να ανταποκριθούν στις αλλεπάλληλες προκηρύξεις θέσεων για ακτινολόγους με εμπειρία σε παιδιά για το νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας “Καραμανδάνειο”, υποχρέωσε ένα παιδάκι, ηλικίας 3,5 ετών, το οποίο είχε διακομιστεί με ασθενοφόρο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) από νοσοκομείο των Ιωαννίνων στο “Καραμανδάνειο”, να διακομισθεί εκ νέου το περασμένο Σάββατο σε νοσοκομείο Παίδων του ΕΣΥ της Αθήνας, καθώς ο μοναδικός ακτινολόγος παίδων του “Καραμανδάνειου” δεν εφημέρευε το Σαββατοκύριακο.

Αυτά περιγράφει στο iefimerida η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών (ΙΣΠ) και περιφερειάρχης Δημοσίας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Άννα Μαστοράκου.

Το ηλικίας 3,5 ετών αγοράκι έπρεπε να υποβληθεί άμεσα σε μία εξειδικευμένη ακτινολογική εξέταση, προκειμένου οι θεράποντες γιατροί του να καταλήξουν στην διάγνωσή του και να ξεκινήσουν πάραυτα να του χορηγούν την ενδεδειγμένη φαρμακευτική θεραπεία.

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