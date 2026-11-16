Πάτρα: Παιδί 3,5 ετών διακομίστηκε από το Καραμανδάνειο στην Αθήνα λόγω έλλειψης εφημερεύοντος παιδοακτινολόγου

Η έλλειψη παιδοακτινολόγων στο Καραμανδάνειο, λόγω άρνησης των γιατρών να ανταποκριθούν στις προκηρύξεις θέσεων, οδήγησε στην εκ νέου διακομιδή ενός παιδιού 3,5 ετών, από τα Ιωάννινα στην Πάτρα και τελικά σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Το περιστατικό συνέβη το περασμένο Σάββατο, καθώς ο μοναδικός παιδοακτινολόγος δεν εφημέρευε το Σαββατοκύριακο στο Καραμανδάνειο της Πάτρας.



Αυτά περιγράφει στο iefimerida η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών (ΙΣΠ) και

περιφερειάρχης Δημοσίας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Άννα Μαστοράκου.

Το ηλικίας 3,5 ετών αγοράκι έπρεπε να υποβληθεί άμεσα σε μία εξειδικευμένη ακτινολογική εξέταση, προκειμένου οι θεράποντες γιατροί του να καταλήξουν στην διάγνωσή του και να ξεκινήσουν πάραυτα να του χορηγούν την ενδεδειγμένη φαρμακευτική θεραπεία.