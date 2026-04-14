Το μεγάλο πρόβλημα σε εστίαση-τουρισμό: Γιατί δεν βρίσκουν υπαλλήλους -Ο πρόεδρος των εργαζομένων εξηγεί στο iefimerida - iefimerida.gr

Απογοητευτικά ήταν τα στοιχεία τις πασχαλινής περιόδου για την κάλυψη των θέσεων εργασίας σε τουρισμό και επισιτισμό.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της πανελλήνιας ομοσπονδίας εργαζομένων, Γιώργο Χότζογλου, οι κενές θέσεις έχουν παγιωθεί στις 80.000, μέγεθος που τείνει να αυξηθεί στις 100.000 εν όψει της τουριστικής περιόδου.

«Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Σε όλους τους πασχαλινούς προορισμούς και στην Αθήνα είχαμε φέτος τρομερό πρόβλημα. Ευτυχώς που η πασχαλινή περίοδος διαρκεί περίπου 9 ημέρες, αλλά αν συνεχίσει έτσι το καλοκαίρι, θα καταρρίψουμε όλα τα αρνητικά ρεκόρ», αναφέρει ο κ. Χότζογλου στο Iefimerida.

Η βασικότερη αιτία του προβλήματος είναι ότι τη χειμερινή περίοδο οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να επιβιώσουν, καθώς η διάρκεια του επιδόματος ανεργίας που λαμβάνουν είναι μικρή, εξαιτίας του μνημονιακού νόμου του 2013 που ορίζει το χρονικό όριο στους 3 μήνες.

«Παρότι από το 2018 η ομοσπονδία ζητά την αναθεώρηση με χρονική επέκταση, εν τούτοις κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί μέχρι σήμερα, με αποτέλεσμα ο κόσμος να φεύγει μαζικά από τον κλάδο», σχολιάζει ο πρόεδρος της ομοσπονδίας στο iefimerida.

«Φυγή» στο εξωτερικό

Ακόμα πρόσθεσε ότι οι επαναπροσλήψεις έχουν μειωθεί κατά 25%, διότι πολλοί εργαζόμενοι δεν επιθυμούν να πάνε ξανά για δουλειά τη σεζόν και μάλιστα φεύγουν από την Ελλάδα σε άλλα τουριστικά μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως στην Ισπανία, τη Μάλτα, την Κύπρο, την Κροατία και την Ιταλία.

«Μετά την καραντίνα του 2021 πάνω από 40.000, λόγω του υψηλού επιπέδου σε ξενοδοχοϋπάλληλους και επισιτιστές, όπως για παράδειγμα οι μάγειρες, απασχολούνται στο εξωτερικό», επισημαίνει ο κ. Χότζογλου.

Οι μετακλήσεις

Εκτός από την Αττική, φέτος θα εμφανιστούν σοβαρά προβλήματα σε Κρήτη, Ρόδο, Χαλκιδική, Μύκονο και Πάρο, αφού -κατά τον κ. Χότζογλου- δεν λειτουργεί ούτε το καθεστώς μετακλήσεων. «Μας λένε ότι έρχονται 40-50 χιλιάδες κυρίως ασιατικής καταγωγής εργαζόμενοι, αλλά δεν τους βλέπουμε. Ο αριθμός τους δεν ξεπερνά τις 10.000 και παρότι ζητούμε ενημέρωση για το πού μένουν, πώς αμείβονται και πόσο εργάζονται, δεν μας απαντά κανείς», λέει ο ίδιος.

Σημειώνεται ότι φέτος το Πάσχα ήταν μία από τις μεγαλύτερες εξόδους των τελευταίων ετών, η οποία όμως ανέδειξε και την ανεπάρκεια των επιχειρήσεων του κλάδου να ανταποκριθούν στην πολύ αυξημένη κίνηση.