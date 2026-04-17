Ελλάδα στη ΓΣ του ΟΗΕ: «Η ελευθερία ναυσιπλοΐας αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας» - iefimerida.gr

Η ελληνική αντιπροσωπεία, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη συζήτηση για τη χρήση βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας, δήλωσε ότι ευθυγραμμίζεται με τη δήλωση της EΕ.

Η ελληνική αντιπροσωπεία υπογράμμισε ότι «η ελευθερία της ναυσιπλοΐας αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα της διεθνούς ειρήνης, ασφάλειας και οικονομικής ευημερίας».

«Μία από τις αρχαιότερες και πιο αναγνωρίσιμες αρχές του διεθνούς δικαίου»

Όπως τόνισε ο πολιτικός συντονιστής της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας, Κ. Θανόπουλος, πρόκειται για «μία από τις αρχαιότερες και πιο αναγνωρίσιμες αρχές του διεθνούς δικαίου», η οποία κατοχυρώνεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), που θέτει «το καθολικό και ενιαίο νομικό πλαίσιο εντός του οποίου πρέπει να διεξάγονται όλες οι δραστηριότητες στους ωκεανούς και τις θάλασσες».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ελληνική αντιπροσωπεία υπογράμμισε ότι η Ελλάδα, «ως κορυφαίο ναυτιλιακό έθνος», παραμένει «βαθιά προσηλωμένη στην προάσπιση της θαλάσσιας ασφάλειας και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», εξηγώντας ότι στο πλαίσιο αυτό υπερψήφισε το σχέδιο απόφασης που κατέθεσαν το Μπαχρέιν, η Ιορδανία, το Κουβέιτ, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η πρόταση αυτή, όπως σημείωσε, «υπογραμμίζει τη σημασία της διασφάλισης της διέλευσης εμπορικών πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», χαρακτηρίζοντας το πέρασμα αυτό «μία από τις πιο κρίσιμες θαλάσσιες οδούς στον κόσμο και ζωτικής σημασίας αρτηρία για το διεθνές εμπόριο και την παγκόσμια οικονομική ευημερία».

Αναφερόμενη στην περιφερειακή κρίση, η Ελλάδα τόνισε ότι η σύγκρουση έχει «άμεσες επιπτώσεις όχι μόνο για την περιοχή του Κόλπου αλλά για όλα τα κράτη», εκφράζοντας «σταθερή αλληλεγγύη προς τους εταίρους της GCC» και καταδικάζοντας «τις παράνομες και απρόκλητες επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από το Ιράν εναντίον χωρών της περιοχής του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών υποδομών και κρίσιμων ενεργειακών εγκαταστάσεων».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα εξέφρασε έντονη ανησυχία για «τις συνεχιζόμενες διαταραχές στις παγκόσμιες ενεργειακές και αγροτικές προμήθειες μέσω αυτού του ζωτικής σημασίας θαλάσσιου διαδρόμου», προειδοποιώντας για «επικείμενες και πρωτοφανείς επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων ελλείψεων τροφίμων και φαρμάκων, που γίνονται αισθητές από ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα, ιδιαίτερα από τους πιο ευάλωτους πληθυσμούς».

Η ελληνική δήλωση καταδίκασε επίσης «οποιαδήποτε αδικαιολόγητη επίθεση κατά της διεθνούς εμπορικής ναυτιλίας, που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια αθώων ναυτικών, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου», τονίζοντας ότι «οι ζωές των ναυτικών και η ασφαλής εμπορική ναυσιπλοΐα πρέπει να γίνονται σεβαστές σε όλες τις περιστάσεις».

Παράλληλα εξέφρασε λύπη διότι «παρά τις εντατικές διαβουλεύσεις και την κοινή κατανόηση της σημασίας της θαλάσσιας ασφάλειας στα Στενά του Ορμούζ, το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν κατόρθωσε να επιτύχει συναίνεση και να υιοθετήσει απόφαση».

Κλείνοντας, η Ελλάδα χαιρέτισε τη συμφωνία κατάπαυσης πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, κάλεσε για «επείγουσα παύση των εχθροπραξιών και στον Λίβανο» και επαίνεσε τους περιφερειακούς εταίρους για τη συμβολή τους στις διαμεσολαβητικές προσπάθειες, υπογραμμίζοντας ότι «η αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών και η πλήρης παύση των επιθέσεων στην περιοχή είναι απαραίτητες για να δημιουργηθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις για διπλωματική εμπλοκή με στόχο μια βιώσιμη και διαρκή ειρηνική λύση».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΑΠΕ-ΜΠΕ