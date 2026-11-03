Η Ελλάδα προσφέρει 600.000 ευρώ για τη στήριξη των νοσοκομείων των Αν. Ιεροσολύμων - iefimerida.gr

Ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στα Ιεροσόλυμα και ο υπουργός

Οικονομικών και Σχεδιασμού της Παλαιστινιακής Αρχής υπέγραψαν συμφωνία χρηματοδότησης για τη στήριξη των νοσοκομείων Ανατολικών Ιεροσολύμων.

«Η Ελλάδα συνεισφέρει 600.000 ευρώ για τη στήριξη των νοσοκομείων των Ανατολικών Ιεροσολύμων, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δέσμευσή της για την ενίσχυση των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης παροχής τους στους Παλαιστίνιους ασθενείς,» αναφέρει σε ανάρτησή του στο facebook, το Υπουργείο Εξωτερικών.

Η ελληνική συνεισφορά θα διοχετευθεί μέσω του προγράμματος PEGASE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στηρίζοντας τις ζωτικής σημασίας υπηρεσίες υγείας που παρέχουν τα νοσοκομεία των Ανατολικών Ιεροσολύμων σε χιλιάδες ασθενείς.