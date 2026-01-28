Σοκ από το τροχαίο όπου χάθηκαν οι 7 οπαδοί του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία -Πώς έγινε η μετωπική του βαν με την νταλίκα - iefimerida.gr

Σοκ με την ανείπωτη τραγωδία που σημειώθηκε στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας, όπου βαν με οπαδούς του ΠΑΟΚ συγκρούστηκε με νταλίκα.

Η σύγκρουση ήταν μετωπική, προκαλώντας τον θάνατο επτά επιβατών και τον σοβαρό τραυματισμό τριών.

Η σύγκρουση συνέβη την Τρίτη (27/1) όταν το βαν, που ταξίδευε από τη Βόρεια Ελλάδα προς τη Λιόν για τον αγώνα του ΠΑΟΚ στο Europa League, επιχείρησε μια ριψοκίνδυνη προσπέραση. Ο οδηγός, μετά την προσπέραση ενός βυτιοφόρου, δεν κατάφερε να επιστρέψει στη σωστή λωρίδα και το όχημα προσέκρουσε με σφοδρότητα στην νταλίκα, από την οποία διαλύθηκε το βαν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από το μοιραίο βαν που μετέφερε τους οπαδούς του «Δικεφάλου του Βορρά» (10 ήταν οι επιβαίνοντες) βρήκαν ακαριαίο θάνατο οι έξι, σύμφωνα με τις ρουμανικές αρχές, ενώ λίγο αργότερα έγινε γνωστό πως εξέπνευσε και έβδομο άτομο.

Το σημείο της τραγωδίας / Φωτογραφία: lugojinfo



Ο αδελφός ενός εκ των θυμάτων, ενός 30χρονου από τη Θεσσαλονίκη, επιβεβαίωσε την είδηση της απώλειας μέσω της ελληνικής πρεσβείας, ενώ ο ίδιος περιέγραψε τη συγκλονιστική στιγμή που ενημερώθηκε για τον θάνατο του αγαπημένου του προσώπου. Η οικογένεια του θύματος πρόκειται να ταξιδέψει στη Ρουμανία για να αναγνωρίσει τη σορό του άτυχου φιλάθλου.

Το βυτιοφόρο μετά τη σύγκρουση με το βαν / Φωτογραφία: lugojinfo

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το δυστύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο DN6 - E70, κοντά στην Καρασέβες, λίγο πριν από τη Λούγκοζ, και προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των ρουμανικών αρχών, πυροσβεστικών και ασθενοφόρων. Τρεις οπαδοί του ΠΑΟΚ τραυματίστηκαν, ο ένας σοβαρά. Τα θύματα, όλοι νέοι σε ηλικία, κατάγονταν από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, την Κατερίνη και τη Θεσσαλονίκη, και ταξίδευαν για τον αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας.

Το βυτιοφόρο μετά τη σύγκρουση με το βαν / Φωτογραφία: lugojinfo

Όπως δήλωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, οι τραυματίες έχουν τη συνείδησή τους, ενώ νοσηλεύονται πλέον στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Τιμισοάρα.

Το μοιραίο βαν που μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ / Φωτογραφία: lugojinfo

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το δρομολόγιο μέσω Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Ουγγαρίας, που χρησιμοποιούν οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ για τις ευρωπαϊκές εκδρομές, επιλέγεται συχνά για να αποφευχθεί η πολύωρη αναμονή στα σύνορα των χωρών που δεν ανήκουν στην ΕΕ, όπως η Βόρεια Μακεδονία, η Βοσνία και η Σερβία.



Δείτε το σοκαριστικό βίντεο (προσοχή, σκληρές εικόνες)

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκτός κινδύνου αλλά με σοβαρά τραύματα οι τρεις οπαδοί που επέζησαν από το δυστύχημα

Σε σταθερή κατάσταση, που δεν εμπνέει ανησυχία, νοσηλεύονται οι τρεις οπαδοί του ΠΑΟΚ που τραυματίστηκαν στο πολύνεκρο δυστύχημα, σύμφωνα με τον διευθυντή του νοσοκομείου στην Τιμισοάρα.

Σε δηλώσεις του στο Mega ο Ντορέλ Σαντέσκ είπε ότι από τους τρεις τραυματίες ο ένας είναι σοβαρά και βρίσκεται στη ΜΕΘ με πολλαπλά κατάγματα και τραύματα στον πνεύμονα.

Ο διευθυντής του νοσοκομείου εξήγησε ότι ο οπαδός που είναι στη ΜΕΘ είναι σταθεροποιημένος και όχι σε καταστολή. Δεν έχει διασωληνωθεί, του χορηγείται όμως λίγο οξυγόνο από τη μάσκα.

Οι άλλοι δύο δεν φέρουν τραύματα που εμπνέουν ανησυχία. Ένας είναι τραυματισμένος στη λεκάνη και ο άλλος έχει κακώσεις στη σπονδυλική στήλη.

Σε ερώτημα για το αν θα συνεχιστεί η θεραπεία τους στην Ελλάδα, ο πρόεδρος του νοσοκομείου είπε ότι αυτό θα το κρίνουν οι γιατροί σήμερα. Η θεραπεία θα μπορούσε να συνεχιστεί στη Ρουμανία, αλλά πρέπει να συνυπολογιστεί αν θα επιβαρυνθεί η κατάστασή τους από το ταξίδι.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην Τιμισορά αναμένεται και ο Έλληνας πρέσβης στη Ρουμανία, που ήδη επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον διευθυντή του νοσοκομείου.

Το τραπέζι πριν την τραγωδία﻿

Σύμφωνα με το Star, η παρέα των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, το μεσημέρι πριν από το ταξίδι, είχε μαζευτεί σε ψητοπωλείο της Αλεξάνδρειας για να συζητήσουν τις λεπτομέρειες της εκδρομής. Το κλίμα ήταν ευχάριστο, όπως λέει ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Ανυπομονούσαν να ακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα. Τίποτα δεν προμήνυε το κακό που θα συνέβαινε.

«Ήταν χαρούμενοι που θα πάνε ένα ακόμη ταξίδι με την αγαπημένη τους ομάδα. Δυστυχώς, η κατάληξη ήταν τραγική» δηλώνει ο ιδιοκτήτης ψητοπωλείου, Αθανάσιος Λαγογιάννης.

«Όταν κάνουν εκδρομές, μαζεύονται και λένε το πρόγραμμά τους. Σήμερα θα έφευγαν κι άλλα παιδιά» επισήμανε ο δημοτικός σύμβουλος Αλεξάνδρειας Ημαθίας Δημήτρης Σαμαράς.

Ρουμάνος πραγματογνώμονας για το τροχαίο δυστύχημα

Ρουμάνος πραγματογνώμονας, ειδικός σε θέματα οδικής ασφάλειας, που μίλησε σε τοπικά Μέσα, υποστηρίζει ότι αιτία του τροχαίου δεν ήταν η κόπωση ή η υπνηλία του οδηγού.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έκανε λόγο για μια «ασυνήθιστη απώλεια ελέγχου» του οχήματος, που η πορεία του έδειξε ότι πιθανότατα ο οδηγός να βρισκόταν σε «κατάσταση έντονης διάσπασης προσοχής» από κάποιον καβγά, συνομιλία, ή ακόμη και χρήση κινητού.

Συγκλονισμένη η οικογένεια του ΠΑΟΚ

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό των οικογενειών των θυμάτων. Ο Ιβάν Σαββίδης δήλωσε ότι η ομάδα θα αναλάβει όλα τα έξοδα για τις οικογένειες των θυμάτων, ενώ εκπρόσωποι της ΠΑΕ έχουν έρθει σε επαφή με τις ελληνικές και ρουμανικές Αρχές για τον συντονισμό των διαδικασιών, όπως την ταυτοποίηση των θυμάτων και τον επαναπατρισμό των σωμάτων.

Η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βουκουρέστι, σε συνεργασία με τις ρουμανικές Αρχές, παρέχει προξενική βοήθεια στους τραυματίες και υποστηρίζει τις οικογένειες των θυμάτων σε αυτή την αβάσταχτη στιγμή. Αντιπροσωπεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, μαζί με προσωπικό της διπλωματικής αποστολής, μεταβαίνει στο σημείο της τραγωδίας για να συνδράμει στις διαδικασίες και να βεβαιωθεί ότι οι απαραίτητες ενέργειες προχωρούν χωρίς καθυστερήσεις.

Το οδικό δίκτυο της Ρουμανίας και οι Αρχές είναι σε πλήρη συνεργασία για να διευκολύνουν την επαναφορά των σωμάτων και την αποκατάσταση της τάξης. Η τραγωδία αυτή έχει βυθίσει στο πένθος όχι μόνο την οικογένεια του ΠΑΟΚ, αλλά και ολόκληρη την ελληνική φίλαθλη κοινότητα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΠΑΕ ΠΑΟΚ: Ο Πόνος διαπερνά το κορμί και το μυαλό

Η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης, με τον «πόνο να διαπερνά το κορμί και το μυαλό», αποχαιρετώντας τα επτά θύματα και στέλνοντας δύναμη στους τραυματίες.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τους επτά νεκρούς οπαδούς στη Ρουμανία:﻿



«Ο χρόνος σταματά. Παγώνει. Τα λόγια στερεύουν. Ο πόνος διαπερνά το κορμί και το μυαλό. Τα δάκρυα τρέχουν από τα μάτια. Η θλίψη σε κυριεύει, σε γονατίζει, σε διαλύει.

Μια ακόμα μαύρη μέρα. Μια ακόμα ανείπωτη τραγωδία για την οικογένεια του ΠΑΟΚ.

Καλό ταξίδι στα παιδιά μας, που η αγάπη τους για τα τέσσερα γράμματα τους πήρε μακριά.

Αυτή η αγάπη τους για τον ΠΑΟΚ τους έφτασε εκεί, τους άφησε εκεί και συνέχισε παραπέρα, μα η ψυχή τους θα αναπαύεται πάντα κάτω από τις φτερούγες του Δικέφαλου Αετού.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα πιο θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες αυτών των παιδιών. Στον αβάσταχτο πόνο τους, δεν θα είναι μόνες. Η μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ θα είναι πάντα δίπλα τους για να απαλύνει όσο γίνεται αυτόν τον πόνο.

Η σκέψη μας είναι και στους τραυματίες, που δίνουν τον δικό τους αγώνα.

Θα κάνουμε τα πάντα για να έχουν την καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα, θα φροντίσουμε να επιστρέψουν γρήγορα στα σπίτια τους, θα είμαστε πάντα δίπλα τους.

Μια ευχή μόνο… Ποτέ ξανά…».