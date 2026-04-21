Κάθετος Διάδρομος και γεωτρήσεις στο επίκεντρο της συνάντησης Παπασταύρου-Βολτς - iefimerida.gr

Ελλάδα και ΗΠΑ ενισχύουν την ενεργειακή τους συνεργασία με έμφαση σε Κάθετο Διάδρομο και γεωτρήσεις.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, συναντήθηκε με τον Ειδικό Απεσταλμένο των ΗΠΑ για την Ενέργεια, Joshua Volz, σε μια κρίσιμη συζήτηση για τη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ στον ενεργειακό τομέα.

Κάθετος Διάδρομος και ρυθμιστική ασφάλεια

Κεντρικό σημείο της συνάντησης αποτέλεσε η ενίσχυση του Κάθετου Διαδρόμου φυσικού αερίου, μετά τη συμφωνία των Διαχειριστών (TSOs) που, όπως τονίστηκε, προσφέρει κανονιστική σαφήνεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του ενεργειακού άξονα για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Φωτογραφία: ΥΠΕΝ

Γεωτρήσεις και ενεργειακές επενδύσεις στην Ελλάδα

Σημαντική αναφορά έγινε και στη συμφωνία μεταξύ της κοινοπραξίας ExxonMobil-Energean-Helleniq Energy και της Stena Drilling, η οποία ανοίγει τον δρόμο για την πρώτη ερευνητική γεώτρηση σε βαθιά ύδατα στην Ελλάδα.

Στρατηγική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ

Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν ότι η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες χτίζουν μια ισχυρή διατλαντική ενεργειακή συμμαχία, με επόμενο σταθμό το Three Seas Initiative Summit στην Κροατία, όπου αναμένονται νέες πρωτοβουλίες για την περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια.