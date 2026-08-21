Η Ελλάδα «PPR-free country»: Χώρα απαλλαγμένη από την πανώλη μικρών μηρυκαστικών - iefimerida.gr

Η Ελλάδα ανακτά το επίσημο καθεστώς χώρας απαλλαγμένης από την πανώλη μικρών μηρυκαστικών (PPR), με ισχύ από τις 18 Αυγούστου 2026.

Η είδηση είναι σύμφωνα με απόφαση του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (WOAH), αναγνωρίζοντας την επιτυχή εκρίζωση της νόσου, μετά την υποβολή του σχετικού αιτήματος από τις ελληνικές κτηνιατρικές αρχές.

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Τι αναφέρει το ΥΠΑΑΤ

Η απόφαση γνωστοποιήθηκε επίσημα στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με επιστολή της γενικής διευθύντριας του WOAH, Dr Emmanuelle Soubeyran, έπειτα από την αξιολόγηση των στοιχείων που υπέβαλε η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από την Επιστημονική Επιτροπή για τις Ασθένειες των Ζώων του Οργανισμού.

Σύμφωνα με τον WOAH, η Ελλάδα πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 14.7.7 του Κώδικα Υγείας Χερσαίων Ζώων, γεγονός που οδήγησε στην επαναφορά του επίσημα αναγνωρισμένου καθεστώτος «PPR-free country». Η αποκατάσταση του καθεστώτος έχει ήδη καταχωριστεί και στην επίσημη σελίδα του WOAH.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η ρητή αναφορά του διεθνούς Οργανισμού στην αντιμετώπιση της νόσου από τη χώρα μας. Ο WOAH εξαίρει την Ελλάδα για τη διαφάνεια και την επάρκεια που επέδειξε στον εντοπισμό της νόσου και την επιτυχή διαχείριση των εστιών, καθώς και για την αποκατάσταση του επίσημου καθεστώτος απαλλαγμένης χώρας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η εξέλιξη αυτή αποτελεί σημαντική διεθνή αναγνώριση της συστηματικής προσπάθειας των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ, των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών των Περιφερειών και των Περιφερειακών Ενοτήτων, του ΕΛΓΟ, του ΕΛΓΑ, του ΟΠΕΚΕΠΕ, του ΕΦΕΤ, των Σχολών Επαγγελμάτων Κρέατος, των Κτηνιατρικών Σχολών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και όλων των εμπλεκόμενων φορέων, συμπεριλαμβανομένων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΑΑΤ, για την αντιμετώπιση μιας ιδιαίτερα μεταδοτικής νόσου, μέσα την εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων επιτήρησης, ελέγχου και εκρίζωσης. Επίσης, σημειώνεται η τεράστια συμβολή του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας και Παρασιτολογίας του Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

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Υπενθυμίζεται ότι, μετά την εμφάνιση κρούσματος πανώλης των μικρών μηρυκαστικών στο Καστράκι Καλαμπάκας, στη Θεσσαλία, το επίσημο καθεστώς της Ελλάδας ως χώρας απαλλαγμένης από τη νόσο είχε ανασταλεί με ισχύ από τις 12 Ιουλίου 2024. Στη συνέχεια, υπέβαλε αίτημα για την αποκατάσταση του καθεστώτος, το οποίο αξιολογήθηκε από την αρμόδια Επιστημονική Επιτροπή του WOAH.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επαναφορά του καθεστώτος επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα της προσπάθειας που έλαβε χώρα και ενισχύει τη διεθνή αξιοπιστία της χώρας στον τομέα της υγείας των ζώων.

Ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, δήλωσε: «Η απόφαση του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων αποτελεί μια σημαντική διεθνή αναγνώριση της μεγάλης προσπάθειας που έγινε για την αντιμετώπιση της πανώλης των μικρών μηρυκαστικών. Η Ελλάδα ανέκτησε το καθεστώς απαλλαγμένης χώρας και, κυρίως, ένας διεθνής επιστημονικός οργανισμός αναγνωρίζει τη διαφάνεια, την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα που επέδειξαν οι ελληνικές κτηνιατρικές αρχές στη διαχείριση των εστιών. Το αποτέλεσμα αυτό ανήκει πρωτίστως στους ανθρώπους των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ και των Περιφερειών, που εργάστηκαν με συνέπεια και επιστημονική επάρκεια σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες, καθώς και σε όλους όσοι συνέβαλαν στην εφαρμογή των μέτρων. Συνεχίζουμε με την ίδια σοβαρότητα, ενισχύοντας την επιτήρηση και τη βιοασφάλεια, γιατί η προστασία του ζωικού κεφαλαίου και της ελληνικής κτηνοτροφίας απαιτεί διαρκή εγρήγορση και συνεργασία».

Από την πλευρά της, η γενική διευθύντρια Κτηνιατρικής, Κατερίνα Μαρίνου, υπογράμμισε: «Η αποκατάσταση του καθεστώτος της Ελλάδας ως χώρας απαλλαγμένης από την πανώλη των μικρών μηρυκαστικών αποτελεί το αποτέλεσμα μιας συντονισμένης και απαιτητικής προσπάθειας των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ, συμπεριλαμβανομένου του Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς για την πανώλη των μικρών μηρυκαστικών, των πληγεισών περιοχών σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων των κτηνιάτρων του ΕΛΓΟ, του ΕΛΓΑ, του ΟΠΕΚΕΠΕ, του ΕΦΕΤ, των Σχολών Επαγγελμάτων Κρέατος, των Κτηνιατρικών Σχολών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η εκρίζωση του ιού της πανώλης των μικρών μηρυκαστικών μπόρεσε να επιτευχθεί χάρη στην άμεση οργάνωση της μεγαλύτερης κτηνιατρικής κινητοποίησης που έχει υπάρξει ποτέ στη χώρα. Η αναγνώριση από τον WOAH επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα των μέτρων που εφαρμόστηκαν και τη σημασία της επιστημονικής τεκμηρίωσης, της επιτήρησης και της συνεργασίας».

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ΑΠΕ-ΜΠΕ