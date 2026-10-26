 Ελλάδα-Αλβανία σε χρόνο ρεκόρ -Πότε θα είναι έτοιμος ο νέος αυτοκινητόδρομος - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Ελλάδα-Αλβανία σε χρόνο ρεκόρ -Πότε θα είναι έτοιμος ο νέος αυτοκινητόδρομος

Δρόμος
Ένας νέος δρόμος θα ενώσει την Ελλάδα με την Αλβανία
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Το σχέδιο για την αναβάθμιση των οδικών υποδομών της χώρας προχωρά, με ένα από τα σημαντικότερα έργα στην Ήπειρο να αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα στις μετακινήσεις.

Παρότι το τελευταίο διάστημα το μεγαλύτερο μέρος του ενδιαφέροντος συγκεντρώνεται στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη μέσα στον αστικό ιστό, όπως οι παρεμβάσεις στον κόμβο Μεταμόρφωσης στην Αθήνα και, φυσικά, ο Flyover στη Θεσσαλονίκη, υπάρχουν και σημαντικά έργα που προχωρούν στην υπόλοιπη χώρα, με στόχο τη συνολική αναβάθμιση των μετακινήσεων κατά μήκος όλης της επικράτειας.﻿

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