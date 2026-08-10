Έρευνα για την προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακήνικο -Παρενέβη εισαγγελέας, θα δώσει εξηγήσεις ο χειριστής - iefimerida.gr

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στο Σαρακήνικο της Μήλου, για να αποβιβάσει επιβάτες που ήθελαν να κάνουν μπάνιο στην περιοχή.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε ένα από τα πιο γνωστά σημεία φυσικού κάλλους του νησιού, το οποίο συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό επισκεπτών.

Για την υπόθεση έχει παρέμβει εισαγγελέας, ο οποίος έδωσε εντολή στις αρμόδιες Αρχές της Μήλου να συγκεντρώσουν τα στοιχεία των εμπλεκομένων, καθώς και το προανακριτικό υλικό.

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Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται εάν προκύπτει αξιόποινη πράξη και, ως εκ τούτου, εάν θα πρέπει να ασκηθούν διώξεις.

Η προσγείωση του ελικοπτέρου έχει προκαλέσει συζήτηση γύρω από την ασφάλεια στην περιοχή, αλλά και τις διαδικασίες που προβλέπονται για τις πτήσεις και τις προσγειώσεις ελικοπτέρων στη Μήλο.

Το Σαρακήνικο αποτελεί παραλία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, που κάθε χρόνο προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες. Ως εκ τούτου, η παρουσία ιδιωτικού ελικοπτέρου στην περιοχή έχει δημιουργήσει ερωτήματα και για την προστασία του φυσικού τοπίου και την επιβάρυνση από την αυξημένη τουριστική κίνηση.

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Τι ανέφερε ο χειριστής ελικοπτέρων

Για το περιστατικό μίλησε το βράδυ της Κυριακής στον Alpha ο χειριστής ελικοπτέρων Τζώρτζης Χιωτάκης.

Όπως ανέφερε, το Προεδρικό Διάταγμα 19, στο άρθρο 12, προβλέπει ότι οι πτήσεις πραγματοποιούνται με την κρίση του χειριστή και την άδεια του ιδιοκτήτη του χώρου.

Στην περίπτωση του Σαρακήνικου, σύμφωνα με τον ίδιο, ο χώρος ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο. Για τον λόγο αυτό, όπως εξήγησε, ο κυβερνήτης του ελικοπτέρου όφειλε να υποβάλει σχέδιο πτήσης και να προσγειωθεί.

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Ο κ. Χιωτάκης ανέφερε ακόμη ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχε από τον χειριστή, είχε ζητηθεί άδεια από τον πύργο ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της Μήλου και αυτή είχε δοθεί για την προσγείωση στο Σαρακήνικο.

Παράλληλα, όπως υποστήριξε, ο κυβερνήτης του ελικοπτέρου τού μετέφερε ότι κατά τη στιγμή της προσγείωσης δεν υπήρχε άλλος άνθρωπος στην περιοχή.

Έρευνα και από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας

Την υπόθεση εξετάζει και η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ), στο πλαίσιο των εποπτικών και ελεγκτικών αρμοδιοτήτων που διαθέτει βάσει του ν. 4757/2020.

Πηγές της ΑΠΑ αναφέρουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία συλλογής και αξιολόγησης όλων των διαθέσιμων στοιχείων. Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες, οι κανόνες πτήσης και οι ισχύουσες επιχειρησιακές απαιτήσεις.

Στη διαδικασία προβλέπεται επίσης η παροχή εξηγήσεων από τον χειριστή και τον ιδιοκτήτη του ελικοπτέρου, πριν από οποιαδήποτε περαιτέρω αξιολόγηση ή ενέργεια από την Αρχή.

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Επικαιροποίηση του πλαισίου για τις πτήσεις ελικοπτέρων

Την ίδια ώρα, η ΑΠΑ επεξεργάζεται την αναμόρφωση και επικαιροποίηση του π.δ. 19/2009, μεταξύ άλλων και σε ό,τι αφορά τις αερομεταφορές με ελικόπτερα.

Βασικός στόχος είναι να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια των πτήσεων, στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, αλλά και στην προστασία περιοχών που υπάγονται σε ειδικό καθεστώς προστασίας βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, οι περιοχές του δικτύου Natura 2000, καθώς και άλλες προστατευόμενες περιοχές.