Εντυπωσιακοί ελιγμοί αεροσκάφους της ομάδας Δαίδαλος πάνω από το Ηράκλειο -Δείτε βίντεο μέσα από το πιλοτήριο

Εντυπωσιακό βίντεο μέσα από το cockpit αεροσκάφους επιδείξεων της ομάδας Δαίδαλος δημοσίευσε η ομάδα της Πολεμικής Αεροπορίας.

Το βίντεο από την αεροπορική επίδειξη στο Ηράκλειο στις 7 Νοεμβρίου, ημέρα της γιορτής του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας καταγράφει τους εντυπωσιακούς ελιγμούς του σμηναγού Ανδρέα Σταυρόπουλου με το εκπαιδευτικού αεροσκάφους T-6A Texan II.

Το βίντεο που «κόβει» την ανάσα από το πιλοτήριο του αεροσκάφους προσφέρει μοναδικό θέαμα με εντυπωσιακούς ελιγμούς και πτήσεις υψηλής ακρίβειας.

Σημειώνεται ότι η Ομάδα Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους T-6A δημιουργήθηκε το 2005 και από τότε έχει πραγματοποιήσει δεκάδες αεροπορικές επιδείξεις.