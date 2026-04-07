ΕΛΓΑ: Ξεκίνησε η καταβολή αποζημιώσεων ύψους 8,2 εκατ. ευρώ, στους πληγέντες αγρότες της Ημαθίας, για το 2025 - iefimerida.gr

Ξεκίνησε η καταβολή αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ, ύψους 8,2 εκατ. ευρώ, στους πληγέντες αγρότες της Ημαθίας, για το 2025.

Το παραπάνω επισημαίνει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης.

Τσαβδαρίδης: Σταθερά και εμπράκτως στο πλευρό του αγροτικού κόσμου

«Άρχισε η καταβολή αποζημιώσεων ύψους 8,2 εκατ. ευρώ από τον ΕΛΓΑ στους δικαιούχους πληγέντες αγρότες της Ημαθίας για τις ζημίες που υπέστησαν οι καλλιέργειές τους κατά τη διάρκεια του έτους 2025 και οι οποίες καλύπτονται ασφαλιστικά από τον οργανισμό, όπως με ενημέρωσε έπειτα από σχετική επικοινωνία ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, Ανδρέας Λυκουρέντζος.

Έπειτα από τη θετική αυτή εξέλιξη, εξέφρασα τη μεγάλη ικανοποίησή μου, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση της ΝΔ και η διοίκηση του ΕΛΓΑ αποδεικνύουν για ακόμη μία φορά ότι ανταποκρίνονται με ταχύτητα, υπευθυνότητα και συνέπεια στις ανάγκες των ανθρώπων της πρωτογενούς παραγωγής.

Συνεχίζουμε να βρισκόμαστε σταθερά και εμπράκτως στο πλευρό του αγροτικού κόσμου, στηρίζοντας το εισόδημα των παραγωγών μας απέναντι στις προκλήσεις και διασφαλίζοντας την παραγωγική δυναμική της ελληνικής περιφέρειας».