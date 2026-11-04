Ελεύθερος με περιοριστικό όρο ο αρχιδιαιτητής που εμπλέκεται στην υπόθεση της ΜΚΟ -«Τον πρόεδρο τον έχω δει μία φορά» [βίντεο] - iefimerida.gr

Ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο απαγόρευσης εξόδου από την χώρα αφέθηκε μετά την απολογία του ο 43χρονος επικεφαλής της Επιτροπής Διαιτησίας της Πιερίας, που συνδέεται με την έρευνα για τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά».

Το πρωί της Τετάρτης μετέβη στα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης και απολογήθηκε ενώπιον του ανακριτή για την εμπλοκή του ονόματός του σε υπόθεση παράνομου στοιχηματισμού και φερόμενης χειραγώγησης ποδοσφαιρικών αγώνων.

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Ο 43χρονος είχε οδηγηθεί το πρωί της Τετάρτης (04/11) στα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή για τον ρόλο που του αποδίδει η δικογραφία.

«Τον πρόεδρο της ΜΚΟ τον έχω δει μια φορά σε δημόσια εκδήλωση, δεν έχω μιλήσει ποτέ μαζί του τηλεφωνικά»

Σύμφωνα με το thestival, ο 43χρονος υποστήριξε κατά την απολογία του ότι δεν είχε επαφές με τον πρόεδρο της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» Κωνσταντίνο Φιρινίδη και πώς τον είχε δει μία φορά σε δημόσια εκδήλωση.

«Τον 37χρονο πρόεδρο της ΜΚΟ τον έχω δει μια φορά. Αν θυμάμαι καλά ήταν το περασμένο Σεπτέμβριο σε μια δημόσια εκδήλωση. Δεν έχω μιλήσει ποτέ μαζί του τηλεφωνικά», φέρεται να υποστήριξε μεταξύ άλλων.

Αρνείται τις κατηγορίες ο αρχιδιαιτητής -Τι λέει ο δικηγόρος του

Σε δηλώσεις που έκανε έξω από τα δικαστήρια, ο δικηγόρος του 43χρονου, Αθανάσιος Ελευθεριάδης, είπε τα εξής:

«Ο εντολέας μας εξαρχής αρνείται κάθε εμπλοκή του στην υπόθεση, δεν υπάρχει καμία τηλεφωνική του συνομιλία. Επιπλέον δεν υπάρχει καμία επαφή με κανέναν από τους λοιπούς συγκατηγορουμένους του. Θεωρούμε ότι την αθωότητά του θα την αποδείξει στο δικαστήριο. Ο κατηγορούμενος κατέθεσε με πάσα ειλικρίνεια όλα τα πραγματικά περιστατικά και πρέπει να σεβαστούμε ότι αρνείται κάθε εμπλοκή του. Κανένας δεν λέει πως συναντήθηκε ποτέ μαζί του και φυσικά ουδέποτε όρισε ως πρόεδρος επιτροπής τον συγκεκριμένο διαιτητή για να ωφελήσει συγκεκριμένη ομάδα.

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Ακούγεται το όνομά του στις συνομιλίες από δύο άλλους ανθρώπους, το όνομα το δικό μου μπορεί να ακουστεί σε συνομιλία δημοσιογράφων, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι εγώ έχω γνώση τι συζητάνε οι άλλοι πίσω από την πλάτη μου. Ακούγεται επειδή είναι πρόεδρος της επιτροπής. Δεν είχε καμία γνώση και καμία επαφή με την ΜΚΟ, τον έχει συναντήσει μία φορά σε δημόσια εκδήλωση τον Σεπτέμβριο του 2026».