Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο Ερρίκος Πετιλόν -Απολογήθηκε στον ανακριτή για το κύκλωμα φοροδιαφυγής - iefimerida.gr

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο Ερρίκος Πετιλόν, που νωρίτερα απολογήθηκε για το κύκλωμα της νύχτας στη Θεσσαλονίκη με τη φοροδιαφυγή-μαμούθ.

Το rthess μεταδίδει ότι στον πρώην ηθοποιό και μοντέλο επιβλήθηκαν οι όροι της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

O Eρρίκος Πετιλόν είναι ο πρώτος από τους κατηγορουμένους που πέρασαν το κατώφλι του γραφείου της ανακρίτριας. Ισχυρίστηκε ότι έπεσε θύμα εξαπάτησης.

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Σύμφωνα με το rthess, ο Ερρίκος Πετιλόν αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας πως το μοναδικό πρόσωπο που γνώριζε από τους συγκατηγορουμένους του ήταν μια γυναίκα, στην οποία είχε παραχωρήσει τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης στο Taxis.

«Έχω πέσει θύμα εξαπάτησης»

Απολογούμενος για την εμπλοκή του στο κύκλωμα το οποίο φέρεται να προκάλεσε ζημία άνω των 206 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία, ο Ερρίκος Πετιλόν αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, ισχυριζόμενος, όπως αναφέρθηκε, ότι έπεσε θύμα εξαπάτησης.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε ο γνωστός ηθοποιός και μοντέλο μέσω απολογητικού υπομνήματος, δεν γνώριζε κανέναν από τους συγκατηγορουμένους του, με εξαίρεση μία γυναίκα, η οποία, όπως ο ίδιος είπε, του ζήτησε να της δώσει τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

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«Αρνούμαι τις κατηγορίες. Έχω πέσει θύμα εξαπάτησης. Δεν γνώριζα κανέναν από τους συγκατηγορουμένους μου, παρά μόνο μία γυναίκα που μου ζήτησε να της δώσω τους κωδικούς του Taxisnet. Το τι ακριβώς συνέβαινε εν αγνοία μου, το έμαθα μετά τη σύλληψή μου. Οι κατηγορίες που μου αποδίδονται δεν ταιριάζουν με την προσωπικότητά μου» απολογήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες.

«Δεν είμαι "αχυράνθρωπος", αυτή τη λέξη καλό είναι να μην την ξαναπεί κανείς γιατί θα γίνω άγριος άνθρωπος»

Στις πρώτες του δηλώσεις έξω από τα δικαστήρια ο Ερρίκος Πετιλόν είπε: «Δεν είμαι "αχυράνθρωπος". Είμαι άνθρωπος και τα άχυρα ας τα πάρουν στα σπίτια τους να τα φάνε. Αυτή τη λέξη καλό είναι να μην την ξαναπεί κανείς, γιατί θα γίνω άγριος άνθρωπος και όχι αχυράνθρωπος».

Μεταξύ άλλων σημείωσε: «όλη αυτή η διαδικασία ήταν στημένη, και όχι μόνο για μένα, αλλά για όλους όσοι περάσαμε τη διαδικασία των συλλήψεων κάτω από τραγικά δύσκολα πρωτόκολλα.

Είναι απίστευτο. Δεν φταίνε οι αστυνομικοί που έρχονται για να διαπιστώσουν ποιοι εμπλέκονται σε εγκληματικές οργανώσεις. Τα παιδιά είναι μια χαρά. Το πρωτόκολλο, όμως, ήταν αυτό που μας έβγαλε από τα σπίτια μας, χωρίς να γνωρίζουμε πότε θα επιστρέψουμε. Και αυτό δεν αφορά μόνο εμένα, αλλά όλους. Οι άλλοι είχαν οικογένειες και παιδιά. Εγώ είμαι μόνος μου προς το παρόν.

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Εγώ, για παράδειγμα, είχα ανάγκη από κάποιες αγωγές που παίρνω και δεν ήξερα καν πότε θα μπορούσα να τις ξαναπάρω. Μείναμε για 48 ώρες σε έναν χώρο, σε καρέκλες και καναπέδες. Αυτό είναι το πρωτόκολλο. Δεν ευθύνεται κανένας αστυνομικός γι’ αυτό, για να μην παρεξηγηθώ. Το πρωτόκολλο ευθύνεται.

Ήμουν συνεργάσιμος για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι γνώριζα πως δεν ευθύνεται κανείς για τη διαδικασία, παρά το κράτος και όσοι βρίσκονται από κάτω του και έχουν δώσει αυτές τις εντολές.

Δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή να πω πώς βρέθηκα στη συγκεκριμένη λίστα και τι ακριβώς συνέβη. Θέλω να το κάνω όταν θα είμαι έτοιμος να το συζητήσουμε και να τοποθετηθώ όπως επιθυμώ».

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Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του, Όθωνας Παπαδόπουλος, ανέφερε: «Είναι γνωστή η ιστορία του εντολέα μου. Βρέθηκε σε μια ευάλωτη στιγμή, σε μια περίοδο αδυναμίας, και τότε βρέθηκαν κάποιοι οι οποίοι προσπάθησαν να την εκμεταλλευτούν. Και ως έναν βαθμό την εκμεταλλεύτηκαν κιόλας.

Θα συνεχίσουμε τη διαδικασία, αφενός για την πλήρη απαλλαγή του από τη σχετική κατηγορία και αφετέρου για την ικανοποίησή μας απέναντι σε εκείνους που επιχείρησαν να τον εκμεταλλευτούν» σημείωσε από την πλευρά του ο Όθωνας Παπαδόπουλος, συνήγορος του Έρρικου Πετιλόν.

