Ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους ο δικηγόρος και ο 42χρονος για διακίνηση πλαστών έργων τέχνης -Όσα υποστήριξαν - iefimerida.gr

Ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους ο δικηγόρος και ο 42χρονος για διακίνηση πλαστών έργων τέχνης -Όσα υποστήριξαν

Οι πλαστοί πίνακες που βρέθηκαν στην κατοχή του δικηγόρου και του επιχειρηματία
Ελεύθεροι χωρίς να τους επιβληθεί κάποιος περιοριστικός όρος αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 57χρονος γνωστός δικηγόρος των Αθηνών και ο 42χρονος συγκατηγορούμενός του, που συνελήφθησαν μετά από καταγγελία ότι εμπορεύονταν πλαστούς πίνακες γνωστών Ελλήνων ζωγράφων.

Κατά την επιχείρηση του ελληνικού FBI βρέθηκαν 480 πίνακες ζωγραφικής, τέσσερα πιστόλια και 370 σφαίρες.

Μεταξύ άλλων, υπήρχαν πλαστά έργα του αναγνωρισμένου ζωγράφου Κωνσταντίνου Παρθένη, έργα του οποίου έχουν χαρακτηριστεί μνημεία νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Και οι δύο συλληφθέντες αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δικηγόρος φέρεται να υποστήριξε ότι δεν έχει σχέση με τους πίνακες, αλλά ο 42χρονος ήταν εκείνος που τους του έδωσε για να τους φυλάξει.

Αναφορικά με τα όπλα που εντοπίστηκαν στην κατοχή του, φέρεται να υποστήριξε ότι αποτελούν οικογενειακά κειμήλια.

