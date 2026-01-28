Ελεύθεροι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου της «Βιολάντα» και τα δύο στελέχη -Κατέθεταν επί τέσσερις ώρες - iefimerida.gr

Ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την τραγωδία στην μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα»﻿.

Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της προκαταρκτικής εξέτασης και έπονται οι επόμενες ενέργειες της Δικαιοσύνης και οι πραγματογνωμοσύνες των αρχών ασφαλείας.

Ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας και τα δύο στελέχη κατέθεταν επί τέσσερις ώρες και τις επόμενες ημέρες θα κληθούν εκ νέου, όταν συμπληρωθούν τα υπόλοιπα στοιχεία από την Πυροσβεστική.

Η έξοδος των οχημάτων που μεταφέρουν τον ιδιοκτήτη και τα δύο στελέχη της «Βιολάντα», λεπτά αφότου αφέθηκαν ελεύθεροι από τα δικαστήρια Τρικάλων:

«Βιολάντα»: Εξαιρετικά υψηλή συγκέντρωση αερίου και σπινθήρας προκάλεσαν την έκρηξη

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, όπως ανακοίνωσε επίσημα η Πυροσβεστική, η φονική έκρηξη και η πυρκαγιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα», που προκάλεσε τον θάνατο πέντε γυναικών εργαζομένων, οφείλεται σε εκτεταμένη πολύμηνη διαρροή προπανίου στο έδαφος.



Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε ο διοικητής του ΕΣΚΕΔΙΚ, υποστράτηγος Αναστάσιος Μιχαλόπουλος, «στο πλαίσιο της τεχνικής διερεύνησης διαπιστώθηκε η ύπαρξη δύο υπέργειων δεξαμενών προπανίου, χωρητικότητας 5.000 και 9.000 λίτρων αντίστοιχα, οι οποίες βρίσκονταν σε απόσταση περίπου 30 μέτρων από την περιοχή της έκρηξης» και προσέθεσε ότι από τα ευρήματα προέκυψε ύπαρξη πάγου στις σωληνώσεις της δεξαμενής των 5.000 λίτρων, στοιχείο που υποδηλώνει πρόσφατη λειτουργία αυτής.

«Η διασύνδεση των δεξαμενών πραγματοποιείτο μέσω υπόγειων σωληνώσεων, οι οποίες διέρχονταν κάτω από ασφαλτοστρωμένο χώρο και εισέρχονταν στο ισόγειο τμήμα του κτιρίου, τροφοδοτώντας τους φούρνους», σημείωσε.

Κατόπιν εξειδικευμένων ελέγχων με χρήση αζώτου, όπως τόνισε, διαπιστώθηκε διαρροή στο έδαφος, γεγονός που οδήγησε στη διενέργεια τομής και εκσκαφής σε βάθος περίπου 60 εκατοστών, όπου εντοπίστηκε εκτεταμένη διαρροή εντός του εδάφους.

«Η διαρροή εκτιμάται ότι ήταν πολύμηνη, με τα ανιχνευτικά μέσα να καταγράφουν εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις προπανίου. Η σημαντική αυτή διαφυγή προπανίου, μέσω του εδάφους, μετακινήθηκε σε απόσταση περίπου 25 μέτρων και συγκρατήθηκε σε υπόγειο χώρο, όπου, με την παρουσία σπινθηρισμού, που προκλήθηκε από ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της εγκατάστασης, οδήγησε σε έκρηξη», ανέφερε χαρακτηριστικά.