Ελευσίνα: Συνελήφθη 44χρονος στο πλαίσιο της επιχείρησης «Spark-Down» -Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 639 βεγγαλικά - iefimerida.gr

Συνελήφθη το βράδυ της Μ. Παρασκευής στην Ελευσίνα, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Spark-Down» 44χρονος για παράβαση της νομοθεσίας περί πυροτεχνημάτων.

Κατά τον έλεγχο, ο άνδρας εντοπίστηκε να ενεργοποιεί βεγγαλικό σε πλατεία της περιοχής, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 639 βεγγαλικά.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

«Συνελήφθη στο πλαίσιο της ειδικής δράσης για την πρόληψη και αποτροπή της παράνομης διακίνησης, εμπορίας, κατασκευής και χρήσης – καύσης ειδών πυροτεχνίας με την ονομασία «Spark-Down», (Σχετικό το από 9-4-2026 Δελτίο Τύπου), βραδινές ώρες της 10-4-2026 στην περιοχή της Ελευσίνας, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ./Γ.Α.Δ.Α., 44χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

Ειδικότερα αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στο πλαίσιο της περιπολίας τους εντόπισαν, βραδινές ώρες της 10-4-2026 σε πλατεία της Ελευσίνας, τον κατηγορούμενο να ενεργοποιεί βεγγαλικό και τον ακινητοποίησαν.

Επιπρόσθετα στην κατοχή βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ακόμα -639- βεγγαλικά.

Η σχηματισθείσα δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελευσίνας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα».