Ελευσίνα: Συνελήφθη 44χρονος στο πλαίσιο της επιχείρησης «Spark-Down» -Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 639 βεγγαλικά - iefimerida.gr

ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα: Συνελήφθη 44χρονος στο πλαίσιο της επιχείρησης «Spark-Down» -Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 639 βεγγαλικά

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Συνελήφθη το βράδυ της Μ. Παρασκευής στην Ελευσίνα, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Spark-Down» 44χρονος για παράβαση της νομοθεσίας περί πυροτεχνημάτων.

Κατά τον έλεγχο, ο άνδρας εντοπίστηκε να ενεργοποιεί βεγγαλικό σε πλατεία της περιοχής, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 639 βεγγαλικά.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

«Συνελήφθη στο πλαίσιο της ειδικής δράσης για την πρόληψη και αποτροπή της παράνομης διακίνησης, εμπορίας, κατασκευής και χρήσης – καύσης ειδών πυροτεχνίας με την ονομασία «Spark-Down», (Σχετικό το από 9-4-2026 Δελτίο Τύπου), βραδινές ώρες της 10-4-2026 στην περιοχή της Ελευσίνας, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ./Γ.Α.Δ.Α., 44χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

Ειδικότερα αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στο πλαίσιο της περιπολίας τους εντόπισαν, βραδινές ώρες της 10-4-2026 σε πλατεία της Ελευσίνας, τον κατηγορούμενο να ενεργοποιεί βεγγαλικό και τον ακινητοποίησαν.

Επιπρόσθετα στην κατοχή βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ακόμα -639- βεγγαλικά.

Η σχηματισθείσα δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελευσίνας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα».

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

