 Ελεγκτές της ΑΑΔΕ κατέσχεσαν σχεδόν 1300 φιάλες παράνομου ψυκτικού υγρού φρέον -Δείτε εικόνες - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Ελεγκτές της ΑΑΔΕ κατέσχεσαν σχεδόν 1300 φιάλες παράνομου ψυκτικού υγρού φρέον -Δείτε εικόνες

Φορτίο με παράνομο φρεον
Φορτίο με παράνομο φρεον
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Στον εντοπισμό και την κατάσχεση συνολικά 1.296 φιαλών παράνομου ψυκτικού υγρού (φρέον) προχώρησαν οι τελωνειακοί ελεγκτές της ΑΑΔΕ, στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων για την πάταξη του λαθρεμπορίου.

Συγκεκριμένα, κατά τη διενέργεια ελέγχων στις 7 Αυγούστου 2026, οι ελεγκτές του Τελωνείου Κήπων προχώρησαν σε φυσικό έλεγχο φορτηγού οχήματος με τουρκικές πινακίδες κυκλοφορίας και ρυμουλκούμενου, κατόπιν στοχευμένης ανάλυσης κινδύνου, και αποκάλυψαν 1.000 φιάλες ψυκτικού υγρού τύπου R404A, οι οποίες ήταν επιμελώς κρυμμένες κάτω από δηλωθέν φορτίο γυψοσανίδων. Η εισαγωγή του συγκεκριμένου υγρού στην Ε.Ε. απαγορεύεται.

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Η συνολική αξία του φορτίου ανέρχεται στα 884.400 ευρώ και οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι στα 283.538,64 ευρώ.

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Παράλληλα, τα ξημερώματα της ίδιας ημέρας στο Τελωνείο Δοϊράνης, κατά τον έλεγχο κενού εμπορευματοκιβώτιου από τη Βόρεια Μακεδονία, εντοπίστηκαν σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη επιπλέον 296 φιάλες παράνομου ψυκτικού υγρού τύπου R134a, για τις οποίες καταλογίστηκαν δασμοί και φόροι ύψους 55.000 ευρώ.

Όλα τα παράνομα εμπορεύματα κατασχέθηκαν, ενώ για τις δύο υποθέσεις ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και οι έρευνες συνεχίζονται περαιτέρω από τις αρμόδιες Αρχές.

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