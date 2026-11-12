Ελεγχόμενη έκρηξη στην ύποπτη βαλίτσα στο κέντρο της Αθήνας -Κλιμάκιο του ΤΕΕΜ στο σημείο με ρομποτικό εξοπλισμό

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση των ΤΕΕΜ νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης 12/11 για ύποπτο αντικείμενο στο κέντρο της Αθήνας.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο κέντρο της Αθήνας καθώς περαστικοί εντόπισαν βαλίτσα στην οδό Χαβρίου και αμέσως ειδοποίησαν τις αρχές.

Αστυνομικές δυνάμεις είχαν αποκλείσει το σημείο ώστε να γίνει έλεγχος στην βαλίτσα, ενώ η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με ελεγχόμενη έκρηξη.

Η βαλίτσα ήταν άδεια, ενώ οι αρχές κινητοποιήθηκαν περίπου στις 9:00 το πρωί.