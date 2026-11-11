Ελασσόνα: Σε ύφεση από σήμερα τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας -Στο Κέντρο Υγείας άλλοι 27 ασθενείς, εκ των οποίων οι 11 με τη νόσο - iefimerida.gr

Ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διενέργεια των εργαστηριακών αναλύσεων σε δείγματα νερού από διάφορα σημεία της ευρύτερης περιοχής της Ελασσόνας, αναλύσεις τις οποίες εκτελεί στα εργαστήριά του ο Εθνικός Οργανισμός Δημοσίας Υγείας (ΕΟΔΥ), προκειμένου να διακριβωθεί εάν ο παθογόνος παράγοντας, ο οποίος έχει προκαλέσει εδώ και τέσσερις ημέρες τη μεγάλη έξαρση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας, εντοπίζεται στο νερό της Ελασσόνας ή/και της ευρύτερης επίμαχης περιοχής, σε ύφεση φαίνεται ότι έχει ήδη περάσει το φαινόμενο από σήμερα τα ξημερώματα.



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Έτσι, σύμφωνα με τις πολύ καλά πληροφορημένες πηγές του iefimerida, μέχρι πριν από λίγη ώρα, το πρωί της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου, στους 406 (+27 σε σχέση με αργά χθες το βράδυ) έχουν φτάσει οι ασθενείς με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας οι οποίοι έχουν προσέλθει για τις πρώτες βοήθειες στο Κέντρο Υγείας Ελασσόνας, από την αρχή της έξαρσης της νόσου στην περιοχή, με το εν λόγω Κέντρο Υγείας να λειτουργεί τις προηγούμενες τρεις ημέρες ως οιονεί νοσοκομείο για τη νόσο.

Από τους 406 προσελθόντες ασθενείς, με γαστρεντερίτιδα έχουν διαγνωσθεί τελικά οι 272 (+11 σε σχέση με χθες το βράδυ), ενώ από τους τελευταίους οι 125 παρέμειναν για λίγες ώρες νοσηλευόμενοι στη μονάδα βραχείας νοσηλείας του Κέντρου Υγείας Ελασσόνας.

Δεν παρατηρήθηκαν κρούσματα στο Νοσοκομείο της Λάρισας

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πολύ καλά πληροφορημένες πηγές του iefimerida, στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας δεν έχει παρατηρηθεί κάτι το αξιοσημείωτο για την εποχή ούτε υπάρχει εικόνα μαζικής προσέλευσης ασθενών με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του ιδρύματος.