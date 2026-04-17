ΕΛΑΣ: Συμμορία έκλεβε μοτοσικλέτες και πουλούσε τα ανταλλακτικά τους -Τρεις συλλήψεις - iefimerida.gr

Η ΕΛΑΣ προχώρησε στη σύλληψη τριών ατόμων, μέλη συμμορίας που έκλεβε μοτοσικλέτες.

Η συμμορία, σύμφωνα με την Αστυνομία, άρπαζε τα δίκυκλα και στη συνέχεια τα αποσυναρμολογούσε και πουλούσε τα μέρη τους ως ανταλλακτικά.

Κατά την σύλληψη οι αστυνομικοί κατέσχεσαν και ποσότητες ναρκωτικών.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. εξαρθρώθηκε συμμορία, τα μέλη της οποίας αφαιρούσαν μοτοσυκλέτες, τις αποσυναρμολογούσαν και πωλούσαν τα ανταλλακτικά.

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας με τη συνδρομή αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Αιδηψού την 14-4-2026, στις περιοχές του Πειραιά και της Αιδηψού, 3 ημεδαποί, ηλικίας, 17, 33 και 36 ετών, μέλη της συμμορίας και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για διακεκριμένες κλοπές και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Σε βάρος γονέων του ανηλίκου μέλους σχηματίσθηκε δικογραφία για παραμέληση της εποπτείας του.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, οι κατηγορούμενοι κινούμενοι με όχημα, τύπου mini van, αφαιρούσαν δίκυκλα από διάφορες περιοχές της Αττικής και τα μετέφεραν σε αποθήκη στην περιοχή του Πειραιά, όπου τα απέκρυπταν για λίγες ημέρες, προκειμένου να αποφύγουν τον εντοπισμό τους, μέσω τυχόν συστημάτων γεωεντοπισμού.

Στη συνέχεια, μετέφεραν τα οχήματα σε χώρο που διέθεταν σε υπόγειο πολυκατοικίας, αποσυναρμολογούσαν τις μοτοσυκλέτες, με ειδικό για το σκοπό αυτό εξοπλισμό, και διέθεταν προς πώληση τα ανταλλακτικά τους.

Μετά από έρευνα στην κατοχή και στις οικίες τους βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

2 κλεμμένες μοτοσυκλέτες και σκελετός από κλεμμένη μοτοσυκλέτα,

30 γραμμ. κοκαΐνη,

ζυγαριά ακριβείας,

το χρηματικό ποσό των -950- ευρώ,

2 περούκες που χρησιμοποιούσαν για να δυσχεράνουν την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό τους,

ειδικός εξοπλισμός για την αποσυναρμολόγηση των οχημάτων,

πλήθος εξαρτημάτων μοτοσυκλετών,

πινακίδες κυκλοφορίας και

3 κινητά τηλέφωνα.

Επιπλέον κατασχέθηκε το «επιχειρησιακό» τους βαν, καθώς και αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν για τις λοιπές μετακινήσεις τους και για κατοπτεύσεις των χώρων, προτού διαπράξουν την κλοπή.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.