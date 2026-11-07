ΕΛΑΣ: Έκκληση για πληροφορίες σχετικά με θανατηφόρο τροχαίο με εγκατάλειψη στο Αιγάλεω - iefimerida.gr

Πληροφορίες για θανατηφόρο τροχαίο με εγκατάλειψη στις 30 Οκτωβρίου στο Αιγάλεω, αναζητά η ΕΛΑΣ.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο διενεργούμενης προανάκρισης προέκυψε πιθανή εμπλοκή Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου χρώματος ασημί, με πρώτο έτος κυκλοφορίας από το 2005 έως και το 2009.

Επιπλέον, το όχημα φέρει απόληξη εξάτμισης αυξημένης διαμέτρου.

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Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Την Παρασκευή 30-10-2026 και περί ώρα 18:15, στη Λεωφ. Αθηνών στο ύψος του αριθμού 285, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, στην περιοχή του Αιγάλεω, έλαβε χώρα τροχαίο ατύχημα με εμπλεκόμενη δίκυκλη μοτοσικλέτα, η οποία εξετράπη της πορείας της και ακολούθως ανετράπη επί του οδοστρώματος.

Αποτέλεσμα του ως άνω τροχαίου ατυχήματος ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του οδηγού της μοτοσικλέτας.

Στο πλαίσιο διενεργούμενης προανάκρισης προέκυψε πιθανή εμπλοκή Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου χρώματος ασημί, με πρώτο έτος κυκλοφορίας από το 2005 έως και το 2009.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιπλέον, το εν λόγω όχημα φέρει απόληξη εξάτμισης αυξημένης διαμέτρου.

Για τη μόρφωση πληρέστερης εικόνας για τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα το ως άνω θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα, παρακαλούνται τυχόν αυτόπτες μάρτυρες να επικοινωνήσουν με το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής στα τηλέφωνα: 2105788600 και 2105715868.