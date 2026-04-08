ΕΛΑΣ: Επεισοδιακή καταδίωξη και τρεις συλλήψεις για κύκλωμα ναρκωτικών ουσιών -Εντόπισαν 330 κιλά κάνναβης - iefimerida.gr

Ένα ακόμα γερό χτύπημα κατάφεραν οι αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών του επονομαζόμενου «ελληνικού fbi», στα κυκλώματα διακίνησης.

Κατέσχεσαν πάνω από 330 κιλά ακατέργαστης κάνναβης (skunk), σχεδόν 32 κλών κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή σοκολάτας και 26 κιλών κοκαΐνης, η αξία των οποίων υπολογίζεται σε 2.500.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο της συντονισμένης επιχείρησης της Δίωξης, συνελήφθησαν 3 άτομα, 59, 50 και 35 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για το νόμο περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Συνελήφθη μετά από καταδίωξη ο 35χρονος

Η σύλληψη του 35χρονου με καταγωγή από την Αλβανία, ήταν επεισοδιακή. Στη θεά των αστυνομικών της δίωξης ναρκωτικών, οι οποίοι προσπάθησαν αφού του δήλωσαν την ιδιότητα τους να τον ακινητοποιήσουν στον Ταύρο την στιγμή που πάρκαρε, εκείνος αντί να συμμορφωθεί φέρεται να ανέπτυξε ιλιγγιώδη ταχύτητα για να διαφύγει.

Ακολούθησε καταδίωξη με τον 35χρονο να παραβιάζει-σύμφωνα με τους αστυνομικούς- κόκκινα φανάρια και πινακίδες σήμανσης, μέρα μεσημέρι, θέτοντας σε κίνδυνο διερχόμενους οδηγούς και πεζούς. Η καταδίωξη κράτησε για 5 λεπτά και τελικά στη συμβολή των λεωφόρων Πειραιώς και Γεωργίου Παπανδρέου στον Ταύρο ακινητοποιήθηκε το όχημα του. Ωστόσο δεν το έβαλε κάτω καθώς φέρεται να προέβαλε αντίσταση, χτυπώντας τους αστυνομικούς με τα χέρια και τα πόδια του, χωρίς να καταφέρει να αποφύγει τελικά την σύλληψη.

Όπως ανέφεραν αρμόδιες πηγές και οι ίδιοι οι αστυνομικοί δεν πίστευαν ότι κατάφεραν να εντοπίσουν τις εν λόγω ποσότητες, σε αποθήκη και στον εξωτερικό χώρο διώροφης κατοικίας στην περιοχή του Ρέντη, καθώς δεν ήταν μία από τις συνηθισμένες «καβάτζες» ναρκωτικών.

Βασικό ρόλο φέρεται να είναι ο 59χρονος, ο οποίος έχει απασχολήσει τις αρχές από το 1998. Το 2011 μάλιστα κατηγορήθηκε από τη Δίωξη, ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης μεταφοράς και εξαγωγής ακατέργαστης κάνναβης από την Ελλάδα, με φορτηγά , τα οποία κατέληγαν για διακίνηση σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Τότε είχε κατασχεθεί ακατέργαστη κάνναβη ενός τόνου και 800 κιλών.

Το 2012 σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καλαμάτας, δικογραφία σε βάρος του για ηθική αυτουργία σε ανθρωποκτονία με πρόθεση, ληστεία και κλοπή.

Μαζί με τον 50χρονο, επίσης γνώριμο των αρχών για μεταφορά σχεδόν 33 κιλών ακατέργαστης κάνναβης, αλλά και για απείθεια και αντίσταση, φέρονται να διακινούσαν κοκαΐνη, ακατέργαστη κάνναβη δια της μεθόδου της υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK) και κατεργασμένη κάνναβη με τη μορφή σοκολάτας στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Τι εντόπισαν οι Αρχές

Η τιμή της κοκαΐνης ανερχόταν σε 25.000 ευρώ το κιλό, της ακατέργαστης κάνναβης (SKUNK) σε 5.000 ευρώ το κιλό και της κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα) σε 7.000 ευρώ το κιλό.

Η αρχική πληροφορία που έφτασε στη Δίωξη Ναρκωτικών ανέφερε πως ένα μεγάλο φορτίο με ναρκωτικά έφτασε από την Ισπανία στη χώρα μας και θα έφευγε τις επόμενες 2-3 μέρες.

Μέσα από ανακριτικές μεθόδους και την ενεργοποίηση του πληροφοριακού τους δικτύου οι «ράμπο» της Δίωξης, εντόπισαν τα ναρκωτικά που δεν είχαν προλάβει οι εμπλεκόμενοι να διακινήσουν.

Σημειώνεται πως η διαδρομή των ναρκωτικών είναι ενδεικτική για το πώς έρχονται πλέον στην Ελλάδα , κυρίως από Ισπανία, ενώ πλέον μεταφέρουν διάφορα είδη μαζί, κάτι που δεν συνέβαινε παλαιότερα.

Κατά την έρευνα που έγινε στο διαμέρισμα του 1ου ορόφου, στη διώροφη κατοικία στου Ρέντη, εκεί όπου συνελήφθη ο 50χρονος, βρέθηκαν στην κατοχή του, 4 πλαστές ταυτότητες, 4 πλαστές άδειες οδήγησης καθώς και σφραγίδες με στοιχεία εφοριακών και την επιγραφή «Ελληνική Δημοκρατία – Υπουργείο Οικονομικών» κι έτσι αντιμετωπίζει και τις κατηγορίες της πλαστογραφίας και της πλαστογραφίας πιστοποιητικών.