Εκτός λειτουργίας το τηλεφωνικό κέντρο του ΑΣΕΠ για τρεις ημέρες, πώς θα γίνονται οι απαραίτητες διευκρινίσεις

Εκτός λειτουργίας το τηλεφωνικό κέντρο του ΑΣΕΠ από την Τρίτη 17 Νοεμβρίου έως και την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής.

Όπως γνωστοποίησε το ΑΣΕΠ, η προσωρινή μη διαθεσιμότητα του τηλεφωνικού κέντρου οφείλεται σε εργασίες αναβάθμισης.

Κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, οι υποψήφιοι θα μπορούν να απευθύνονται ηλεκτρονικά στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΑΣΕΠ, ανάλογα με τις διευκρινίσεις που χρειάζονται.

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ΑΣΕΠ: Πώς θα γίνονται οι διευκρινίσεις

Συγκεκριμένα, για αποκλειστικά τεχνικές διευκρινίσεις, οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και Διαχείρισης Δεδομένων του ΑΣΕΠ μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας helpdesk.asep.gr, επιλέγοντας «Δημιουργία Ερωτήματος» και στη συνέχεια «Τεχνικές ερωτήσεις».

Για γενικές διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ, μέσω της ίδιας πλατφόρμας, επιλέγοντας «Δημιουργία Ερωτήματος» και «Γενικές διευκρινίσεις».

Η ανακοίνωση του ΑΣΕΠ αφορά το διάστημα 17 - 19 Νοεμβρίου 2026, κατά το οποίο το τηλεφωνικό κέντρο δεν θα είναι διαθέσιμο λόγω των προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης.