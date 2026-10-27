 Εκτός Βουλής ο Διονύσης Καλαματιανός -Στη Ζωή Αναστασοπούλου η έδρα του ΣΥΡΙΖΑ στην Ηλεία - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Εκτός Βουλής ο Διονύσης Καλαματιανός -Στη Ζωή Αναστασοπούλου η έδρα του ΣΥΡΙΖΑ στην Ηλεία

Διονύσης Καλαματιανός, ΣΥΡΙΖΑ
Φωτογραφία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ ΑΡΓΕΙΤΗ
Εμμανουέλλα Αργείτη

Λίγη ώρα μετά τη σκληρή ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, ο Διονύσης Καλαματιανός παραιτήθηκε και επισήμως από βουλευτής.

Ο πρώην γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και μέχρι πρότινος ανεξάρτητος βουλευτής λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής υπέβαλε την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα. Ήδη από την περασμένη Παρασκευή είχε γνωστοποιήσει την προσχώρησή του στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Με την παραίτηση πλέον να έχει επισημοποιηθεί, η έδρα αναμένεται να περάσει στη Ζωή Αναστασοπούλου, πρώτη επιλαχούσα του ψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ στην Ηλεία.

Η επιστολή του Διονύση Καλαματιανού

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Διονύσης Καλαματιανός ΣΥΡΙΖΑ Βουλή

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ