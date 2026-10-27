Εκτός Βουλής ο Διονύσης Καλαματιανός -Στη Ζωή Αναστασοπούλου η έδρα του ΣΥΡΙΖΑ στην Ηλεία - iefimerida.gr

Λίγη ώρα μετά τη σκληρή ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, ο Διονύσης Καλαματιανός παραιτήθηκε και επισήμως από βουλευτής.

Ο πρώην γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και μέχρι πρότινος ανεξάρτητος βουλευτής λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής υπέβαλε την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα. Ήδη από την περασμένη Παρασκευή είχε γνωστοποιήσει την προσχώρησή του στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.



Με την παραίτηση πλέον να έχει επισημοποιηθεί, η έδρα αναμένεται να περάσει στη Ζωή Αναστασοπούλου, πρώτη επιλαχούσα του ψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ στην Ηλεία.

Η επιστολή του Διονύση Καλαματιανού