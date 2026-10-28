 Νέο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων: Red code σε τέσσερις περιοχές με καταιγίδες και χαλάζι - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων: Red code σε τέσσερις περιοχές με καταιγίδες και χαλάζι

καιρός, καταιγίδα
© EUROKINISSI - ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε τη Δευτέρα επικαιροποιείται σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία της ΕΜΥ.

Νέο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων

Βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε αρκετές περιοχές της ανατολικής χώρας, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Τα πιο έντονα φαινόμενα (κόκκινη προειδοποίηση) προβλέπονται στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα Δωδεκάνησα.

Πιο συγκεκριμένα:

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα Τετάρτη (28-10-2026):

α) Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας), τις Σποράδες και την Εύβοια έως αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

β) Στα Δωδεκάνησα (κόκκινη προειδοποίηση).

γ) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ) Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φωκίδας, ν.Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας), κατά διαστήματα έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

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