Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Πού θα χτυπήσουν έντονα φαινόμενα με καταιγίδες και χαλάζι -Βροχές και στην Αττική - iefimerida.gr

Έκτακτο δελτίο καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, από την ΕΜΥ.

Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από τις πρώτες ώρες της Κυριακής (01-11-2026) τουλάχιστον μέχρι και τη Δευτέρα (02-11-2026) κυρίως στα δυτικά, στα βόρεια καθώς και στην ανατολική νησιωτική χώρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

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Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Την Κυριακή (01-11-2026)

α. Στα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι.

β. Στην Ήπειρο, στη δυτική Στερεά και στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το απόγευμα.

γ. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία από τις πρωινές ώρες έως αργά τη νύχτα.

δ. Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από τις απογευματινές ώρες έως αργά τη νύχτα.

ε. Στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα.

Τη Δευτέρα (02-11-2026)

α. Στα νησιά του Ιονίου, κατά διαστήματα, από τις πρωινές ώρες.

β. Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.

γ. Στα Δωδεκάνησα, κατά διαστήματα, μέχρι τις βραδινές ώρες.

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Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο, βροχές και καταιγίδες και στην Αττική

Στο επίκεντρο των φαινομένων θα βρεθούν η Δυτική Ελλάδα, η Μακεδονία, η Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, ενώ βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στην Αττική.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου της ΕΡΤ Όλγας Παπαβγούλη, η κακοκαιρία θα εξελιχθεί σε διαδοχικές φάσεις, με ορισμένες περιοχές να αναμένεται να δεχθούν μεγάλα ύψη βροχής.

Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα, με πιθανές χαλαζοπτώσεις και ενισχυμένους νότιους ανέμους, ενώ αυξημένη προσοχή απαιτείται κυρίως στις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές.

Το πρώτο βαρομετρικό χαμηλό θα κινηθεί από το Ιόνιο προς τη Δυτική Ελλάδα, ενώ από τη Δευτέρα ένα δεύτερο και βαθύτερο σύστημα, που θα προσεγγίσει τη χώρα από την Ιταλία, θα προκαλέσει νέα επιδείνωση και θα επεκτείνει τις ισχυρές καταιγίδες.

Τα πρώτα φαινόμενα κάνουν την εμφάνισή τους σήμερα, Σάββατο (31/10), με βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, στην Πελοπόννησο, στη Μακεδονία και τα Δωδεκάνησα. Σταδιακά, οι βροχές θα επεκταθούν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τη Θράκη και το βόρειο Αιγαίο να επηρεάζονται αρχικά λιγότερο.

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Η σημαντικότερη επιδείνωση αναμένεται μετά τις 19:00 στα δυτικά. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα πλήξουν τις παράκτιες περιοχές της Πελοποννήσου και στη συνέχεια θα κινηθούν προς την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά Ελλάδα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί γενικά από 17 έως 19 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα νησιά θα φτάσει τοπικά τους 20 με 21 βαθμούς. Δεν αποκλείονται, επίσης, ασθενείς χιονοπτώσεις στα πολύ ορεινά της βόρειας χώρας.

Στην Αττική, οι ασθενείς βροχές των πρωινών ωρών αναμένεται να ενταθούν από το απόγευμα. Οι πρώτες καταιγίδες προβλέπεται να κινηθούν το βράδυ από τη βορειοανατολική Πελοπόννησο προς τον Σαρωνικό, επηρεάζοντας κυρίως τα νότια τμήματα του νομού και στη συνέχεια τις Κυκλάδες.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής οι βροχές θα επεκταθούν σε όλη την Αττική, με σταδιακή βελτίωση προς το βράδυ. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 19 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση έως 4 μποφόρ.

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Κυριακή: Ισχυρές καταιγίδες από τη Χαλκιδική έως τη Ρόδο

Την Κυριακή (1/11) βροχές αναμένονται σε όλη τη χώρα, ενώ σε αρκετές περιοχές θα εκδηλωθούν ιδιαίτερα ισχυρές καταιγίδες. Έντονα φαινόμενα προβλέπονται στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, στα Δωδεκάνησα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Από το μεσημέρι αναμένεται νέο κύμα καταιγίδων, το οποίο θα επηρεάσει τη Χαλκιδική, και την κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Η ένταση των φαινομένων ενδέχεται να είναι μεγάλη το βράδυ, από τη Χαλκιδική και τη Θάσο έως τη Ρόδο, όπου υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζοπτώσεων.

Δευτέρα: Νέο ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία

Η Δευτέρα (2/11) αναμένεται να είναι από τις δυσκολότερες ημέρες της κακοκαιρίας, καθώς ένα νέο και ισχυρότερο βαρομετρικό χαμηλό θα προσεγγίσει τη χώρα από την Ιταλία.

Οι πιο έντονες βροχοπτώσεις προβλέπεται να σημειωθούν στη δυτική Ελλάδα, στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, από τη Λέσβο έως τη Ρόδο.

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Στις συγκεκριμένες περιοχές αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής, ενώ οι καταιγίδες ενδέχεται κατά τόπους να συνοδευτούν από χαλάζι.

Ο κύριος όγκος των φαινομένων θα ακολουθήσει έναν άξονα που θα εκτείνεται από τη δυτική και βόρεια Ελλάδα έως τα ανατολικά νησιωτικά τμήματα. Στην Αθήνα προβλέπονται νέες βροχές, κυρίως από το απόγευμα.

Τρίτη: Επιμένουν τα φαινόμενα σε Μακεδονία, Θράκη και Αιγαίο

Η κακοκαιρία θα συνεχιστεί και την Τρίτη (3/11), με έντονες βροχοπτώσεις.

Αρχικά θα επηρεαστεί εκ νέου η δυτική Ελλάδα, ωστόσο στη συνέχεια τα ισχυρότερα φαινόμενα θα μετατοπιστούν προς την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Παράλληλα, χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά. Η θερμοκρασία δεν προβλέπεται να παρουσιάσει σημαντική μεταβολή και θα διατηρηθεί στις περισσότερες περιοχές μεταξύ 17 και 20 βαθμών Κελσίου.

Νέα ψυχρή εισβολή από τις 5 Νοεμβρίου

Η αλλαγή του καιρού θα συνεχιστεί και μετά την απομάκρυνση των δύο βαρομετρικών χαμηλών. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, το διάστημα από 5 έως 10 Νοεμβρίου αναμένεται να κινηθούν προς τη χώρα ψυχρές αέριες μάζες από τη βόρεια Ευρώπη, προκαλώντας αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε επίπεδα χαμηλότερα από τα συνηθισμένα για την εποχή.

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Ωστόσο, όπως επισημαίνει η μετεωρολόγος, παραμένει αβέβαιο εάν η ψυχρή εισβολή θα συνοδευτεί από νέες βροχές, χιονοπτώσεις ή άλλα φαινόμενα κακοκαιρίας, καθώς τα προγνωστικά δεδομένα χρειάζονται αξιολόγηση.

Κολυδάς: Έρχονται τέσσερις ημέρες με αξιόλογες βροχές

Βροχερό θα είναι το σκηνικό του καιρού σε αρκετές περιοχές της χώρας το πρώτο τετραήμερο του Νοεμβρίου, με τον Θοδωρή Κολυδά να επισημαίνει ότι οι βροχοπτώσεις θα είναι σε πολλές περιπτώσεις ευεργετικές, χωρίς να σημαίνει ότι η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε νέο κύμα κακοκαιρίας.

Σε ανάρτησή του, ο Θοδωρής Κολυδάς παρουσιάζει τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του ευρωπαϊκού μοντέλου ICON-EU, σύμφωνα με τα οποία από Κυριακή 1 έως και Τετάρτη 4 Νοεμβρίου αναμένονται αξιόλογα ύψη βροχής σε αρκετές περιοχές της χώρας.

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Ο μετεωρολόγος υπογραμμίζει ότι κάθε μεταβολή του καιρού δεν πρέπει να χαρακτηρίζεται ως κακοκαιρία, καθώς οι βροχές αποτελούν φυσιολογικό χαρακτηριστικό της εποχής και μπορούν να συμβάλουν θετικά στην αντιμετώπιση της ανομβρίας.

Η ανάρτηση Κολυδά

«Καλές και ευεργετικές βροχές αναμένονται το επόμενο τετραήμερο σε αρκετές περιοχές της χώρας. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι κάθε νέα μεταβολή του καιρού πρέπει να χαρακτηρίζεται και ως κακοκαιρία.

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του ICON-EU, από την Κυριακή 1 έως και την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου διαμορφώνονται συνθήκες για αξιόλογες βροχοπτώσεις, με διαφοροποιήσεις τόσο στη γεωγραφική κατανομή όσο και στην έντασή τους.

Την Κυριακή 1η Νοεμβρίου, οι βροχές εμφανίζονται σε αρκετές περιοχές, με μεγαλύτερη έμφαση σε τμήματα της βόρειας και ανατολικής χώρας. Το τοπικό μέγιστο του χάρτη φτάνει περίπου τα 64 mm.

Τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, οι βροχοπτώσεις αποκτούν μεγαλύτερη έκταση, επηρεάζοντας σημαντικό μέρος της δυτικής, κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, αλλά και περιοχές του ανατολικού Αιγαίου. Το μοντέλο εμφανίζει τοπικά μέγιστα κοντά στα 88 mm.

Την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, η αστάθεια διατηρείται, με αξιόλογες βροχές κυρίως στα βόρεια, τα δυτικά και κατά τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά. Το μεγαλύτερο προβλεπόμενο ύψος προσεγγίζει τα 84 mm.

Την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, διαφαίνεται σταδιακή εξασθένηση και περιορισμός των φαινομένων, με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής να εμφανίζονται κυρίως στη βόρεια χώρα και τοπικό μέγιστο κοντά στα 38 mm.

Παρά τα αξιόλογα τοπικά μέγιστα, η γενική εικόνα δεν δικαιολογεί από μόνη της τον χαρακτηρισμό αυτής της μεταβολής ως νέας γενικευμένης κακοκαιρίας. Τα μεγαλύτερα ύψη είναι τοπικά και δεν χαρακτηρίζουν το σύνολο των περιοχών που θα δεχθούν βροχές.

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Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι απουσιάζουν οι κίνδυνοι. Ακόμη και βροχοπτώσεις μέτριας έντασης μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα σε περιοχές με ανεπαρκείς υποδομές απορροής, φραγμένα φρεάτια ή ήδη επιβαρυμένα δίκτυα, ιδιαίτερα εάν εκδηλωθούν σε μικρό χρονικό διάστημα. Επομένως, χρειάζεται προσοχή εκεί όπου υπάρχουν γνωστές ευπάθειες, χωρίς όμως να καλλιεργείται αδικαιολόγητη ανησυχία.

Το νερό είναι ευλογία και οι βροχές είναι καλοδεχούμενες. Είναι απαραίτητες για τον εμπλουτισμό των υδατικών αποθεμάτων, τη γεωργία και το φυσικό περιβάλλον. Το ζητούμενο δεν είναι να αντιμετωπίζουμε κάθε βροχή ως απειλή, αλλά να διαθέτουμε τις κατάλληλες υποδομές ώστε να αξιοποιούμε τα οφέλη της και να περιορίζουμε τους κινδύνους.

Ας μην βαφτίζουμε, λοιπόν, κάθε φθινοπωρινή μεταβολή «κακοκαιρία». Ας μάθουμε να ξεχωρίζουμε την ευεργετική βροχή από τα πραγματικά επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα».