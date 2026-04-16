Έκτακτη σύσκεψη, την Παρασκευή στο ΥΠΑΑΤ, για τον αφθώδη πυρετό με κτηνοτρόφους της Λέσβου - iefimerida.gr

Σε επείγουσα σύσκεψη για τον αφθώδη πυρετό καλεί ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτης Σχοινάς, τους εκπροσώπους κτηνοτρόφων και τυροκόμων της Λέσβου.
Αντικείμενο είναι η εξέλιξη της κατάστασης λόγω των κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στη Λέσβο.
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί αύριο, Παρασκευή 17 Απριλίου, στις 11:00, στο υπουργείο, με στόχο την ενημέρωση για τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί και τον συντονισμό των ενεργειών προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση στο νησί.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
