Έκτακτη σύσκεψη, την Παρασκευή στο ΥΠΑΑΤ, για τον αφθώδη πυρετό με κτηνοτρόφους της Λέσβου - iefimerida.gr

Σε επείγουσα σύσκεψη για τον αφθώδη πυρετό καλεί ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτης Σχοινάς, τους εκπροσώπους κτηνοτρόφων και τυροκόμων της Λέσβου.

Αντικείμενο είναι η εξέλιξη της κατάστασης λόγω των κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στη Λέσβο.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί αύριο, Παρασκευή 17 Απριλίου, στις 11:00, στο υπουργείο, με στόχο την ενημέρωση για τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί και τον συντονισμό των ενεργειών προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση στο νησί.

ΑΠΕ-ΜΠΕ