Έκτακτη προσγείωση επιβατικού αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Ρόδου -Εκτελούσε το δρομολόγιο Μομπάσα-Άμστερνταμ - iefimerida.gr

Έκτακτη προσγείωση πραγματοποίησε το βράδυ της Δευτέρας στο αεροδρόμιο «Διαγόρας» της Ρόδου, επιβατικό αεροσκάφος της TUI fly Netherlands.
Πρόκειται για την πτήση TFL191 (OR191), η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Μομπάσα της Κένυας προς το 'Αμστερνταμ, με αεροσκάφος τύπου Boeing 787-8 Dreamliner.
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους, ζήτησε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Ρόδου εξαιτίας ένδειξης μηχανικής βλάβης. Αμέσως μετά την προσγείωση, το αεροσκάφος ακινητοποιήθηκε, οι κινητήρες του τέθηκαν εκτός λειτουργίας και στη συνέχεια ρυμουλκήθηκε σε απομακρυσμένο σημείο του αεροδρομίου.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν τρία πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία βρέθηκαν προληπτικά στο σημείο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας.
ΑΠΕ ΜΠΕ
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