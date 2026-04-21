Έκρηξη στους Αμπελόκηπους: Η εισαγγελέας προτείνει απαλλαγή λόγω αμφιβολιών για τον Νίκο Ρωμανό και ακόμα δύο άτομα - iefimerida.gr

Την απαλλαγή του Νίκου Ρωμανού λόγω «σοβαρότατων αμφιβολιών» αναφορικά με την έκρηξη στην πολυκατοικία των Αμπελοκήπων τον Οκτώβριο του 2024 πρότεινε η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων.



Παράλληλα εισαγγελική λειτουργός ζήτησε την καταδίκη δύο εκ των κατηγορουμένων εκ των συνολικά πέντε που έχουν παραπεμφθεί στο εδώλιο.

Η εισαγγελέας στην αγόρευσή της τόνισε πως τμήμα δακτυλικού αποτυπώματος του Νίκου Ρωμανού, ο οποίος έχει προφυλακιστεί για την έκρηξη, εντοπίστηκε σε σακούλα στην οποία εντοπίστηκαν και αταυτοποίητα αποτυπώματα, αλλά και αποτύπωμα άλλου κατηγορούμενου.

'Εκρηξη στους Αμπελόκηπους: «Σε αυτήν τη συγκεκριμένη υπόθεση εγείρονται πολύ σοβαρές αμφιβολίες, γι' αυτό ζητώ την απαλλαγή του»

«Το γεγονός αυτό μαρτυρά ότι το πρώτον η σακούλα δεν είναι μιας χρήσεως και χρησιμοποιήθηκε πολλές φορές. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι χρειάστηκαν πέντε άνθρωποι για να βάλουν τα όπλα σε μια τσάντα. Είναι δυνατόν να πήρε μέτρα για να είναι καθαρό το όπλο, αλλά να μην έκανε το ίδιο και για τη σακούλα; Λάβετε υπόψη σας ότι το ιδεολογικό πεδίο του χώρου έχει πολυσυλλεκτικό σκοπό και μια σακούλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ειρηνικό ή και για πολεμικό σκοπό όχι από τον ίδιο άνθρωπο», ανέφερε η εισαγγελέας ζητώντας την απαλλαγή του Νίκου Ρωμανού λόγω αμφιβολιών προσθέτοντας: «Από την έκρηξη και μέχρι τη σύλληψη καμία συνήθειά τους δεν άλλαξε, ούτε πανικός ούτε διάθεση απόκρυψης. Οι όποιες ενδείξεις δεν αναδείχθηκαν στο δικαστήριο ως πλήρης αποδείξεις. Σε αυτή τη συγκεκριμένη υπόθεση εγείρονται πολύ σοβαρές αμφιβολίες γι' αυτό ζητώ την απαλλαγή του».

Όμως η εισαγγελέας πρότεινε να καταδικαστούν δύο γυναίκες, κατά περίπτωση για αδικήματα όπως συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, διακεκριμένη κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών, κατοχή εκρηκτικών υλών, εκρηκτικών μηχανισμών, πιστολιών και πυρομαχικών, προμήθεια και κατοχή εκρηκτικών υλών.

Χαρακτήρισε «ιδανικό κρησφύγετο» το διαμέρισμα της οδού Αρκαδίας στους Αμπελόκηπους και τόνισε πως «η επιλογή του συγκεκριμένου διαμερίσματος δεν είναι τυχαία, είναι στη λαϊκή συνοικία των Αμπελόκηπων στις παρυφές του Δήμου της Αθήνας, σε κομβικό σημείο ανάμεσα σε σημαντικές κομβικές αρτηρίες της Αθήνας με εγγύτητα σε κρατικές δομές ελάχιστα μέτρα από ΤΑ Αμπελοκήπων, μεγάλα ξενοδοχεία, ΓΑΔΑ, το Πάρκο Χωροφυλακής και το υπουργείο Δικαιοσύνης».