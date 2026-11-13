 Θεσσαλονίκη: Έκρηξη στον λέβητα φυσικού αερίου στο δημαρχείο Αμπελοκήπων-Μενεμένης
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έκρηξη στον λέβητα φυσικού αερίου στο δημαρχείο Αμπελοκήπων-Μενεμένης

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Πυροσβεστικη στον δρόμο
Φωτογραφία αρχείου: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Έκρηξη σημειώθηκε στον λέβητα φυσικού αερίου του δημαρχείου Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από την έκρηξη που σημειεώθηκε λίγο μετά τις 10:30 δεν υπάρχουν τραυματίες παρά μόνο υλικές ζημιές.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με τους πυροσβέστες να εντοπίζουν καπνούς σε υπόγειο χώρο του κτιρίου κατά την άφιξή τους.

Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα, δεν φαίνεται να έχει ξεσπάσει πυρκαγιά.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν αδιευκρίνιστες.

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