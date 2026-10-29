Έκρηξη στην Πλάκα: Προσήχθησαν οι τρεις άνδρες που πήγαν να κλέψουν χαλκό και προκάλεσαν την τραγωδία με 6 νεκρούς - iefimerida.gr

Στα χέρια των αρχών είναι οι τρεις άνδρες που προκάλεσαν την έκρηξη στην πολυκατοικία στην Πλάκα τον περασμένο Σεπτέμβριο, καθώς λίγες ώρες νωρίτερα προσπαθούσαν να κλέψουν χαλκό.

Πρόκειται για δύο άνδρες ελληνικής καταγωγής και έναν Αλβανό, 55, 34 και 37 ετών.

Πλέον, αναμένεται να γίνει η επίσημη ταυτοποίησή τους προκειμένου να συλληφθούν και να οδηγηθούν αύριο, Παρασκευή, στον εισαγγελέα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Πυροσβεστική έφτασε στην εξιχνίαση των δραστών μετά από έρευνα 34 ημερών, η οποία έγινε υπό την εποπτεία των εισαγγελικών αρχών.

Τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος, αξιοποιώντας τα ευρήματα που είχαν στην κατοχή τους και βιντεοληπτικό υλικό, έφτασαν στην ταυτοποίηση των τριών ανδρών, δύο ελληνικής καταγωγής και ενός αλβανικής, για τους οποίους εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης.

Γνώριμοι στις Αρχές οι δράστες

Πρόκειται για άτομα ηλικίας 55, 37 και 34 ετών, οι οποίοι έχουν εντοπιστεί από ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού από τα αρμόδια στελέχη να κινούνται ύποπτα γύρω στις 2 το πρωί και να μπαίνουν στο κτίριο λίγες ώρες πριν από την έκρηξη.

Οι αρχές εκτιμούν ότι οι ύποπτοι είχαν πάει στο οίκημα προκειμένου να προβούν στην κλοπή χαλκού, καθώς λίγα λεπτά μετά την είσοδό τους τους είδαν να φεύγουν τρέχοντας με ένα μεγάλο κομμάτι χαλκοσωλήνα. Τα τρία πρόσωπα κατά την αφαίρεση του χαλκού προκάλεσαν ρήγμα στην εσωτερική εγκατάσταση και κατά συνέπεια διαρροή, η οποία λίγες ώρες μετά έφερε την τραγωδία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι τρεις συλληφθέντες δεν είναι άγνωστοι στις αστυνομικές αρχές καθώς έχουν απασχολήσει τουλάχιστον… 50 φορές τις διωκτικές αρχές για κλοπές, ληστείες, όπλα, ναρκωτικά και βαριές σωματικές βλάβες.

Τι έδειξε η έρευνα της Πυροσβεστικής

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι τρεις φέρονται να προκάλεσαν δολιοφθορά στις σωληνώσεις της εγκατάστασης φυσικού αερίου, με σκοπό την κλοπή χάλκινων σωληνώσεων. Η διερεύνηση των ενεργειών τους και η τεκμηρίωση της σύνδεσής τους με την έκρηξη αποτέλεσαν κεντρικό άξονα της έρευνας.

Όπως τονίζει με ενημέρωσή της η Πυροσβεστική, από το πρωί της 25ης Σεπτεμβρίου 2026, όταν σημειώθηκε η έκρηξη, εξειδικευμένα και έμπειρα στελέχη της Δ.Α.Ε.Ε. εργάστηκαν κάτω από άκρα μυστικότητα για την αποσαφήνιση των συνθηκών της τραγωδίας. Στις 34 ημέρες που μεσολάβησαν έως σήμερα, 29 Οκτωβρίου, η ανακριτική εργασία συνδυάστηκε με την εξειδικευμένη επιστημονική εξέταση των ευρημάτων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημαντικό ρόλο στις έρευνες είχε η ανασύσταση του χώρου της έκρηξης, μέσα από μεθοδικές και συντονισμένες ενέργειες, με στόχο την αποτύπωση της θέσης, της μεταξύ τους σχέσης των ευρημάτων και την ανασύνθεση της αλληλουχίας των γεγονότων. Η διαδικασία αυτή συνδυάστηκε με την ενδελεχή ανάλυση οπτικοακουστικού υλικού, την αξιοποίηση στοιχείων που προέκυψαν κατόπιν άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών και τη συστηματική αξιολόγηση των πειστηρίων που συλλέχθηκαν από το σημείο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην επιστημονική τεκμηρίωση της υπόθεσης. Για τον σκοπό αυτό, η Δ.Α.Ε.Ε. συνεργάστηκε με διορισμένους πραγματογνώμονες -ηλεκτρολόγους μηχανικούς και χημικό-, καθώς και με το επιστημονικό προσωπικό του εργαστηρίου μεταλλογνωσίας του τομέα Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η εξειδικευμένη εξέταση των πειστηρίων και η συνδυαστική αξιολόγηση των επιστημονικών και ανακριτικών ευρημάτων ενίσχυσαν την τεκμηρίωση των συμπερασμάτων της έρευνας.