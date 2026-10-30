Δείτε βίντεο: Οι τρεις συλληφθέντες για τη φονική έκρηξη στην Πλάκα οδηγούνται από τη ΓΑΔΑ στην Ευελπίδων - iefimerida.gr

Λίγο μετά τις 09:15 βγήκαν από τη ΓΑΔΑ, συνοδεία προσωπικού της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για την πολύνεκρη έκρηξη στην Πλάκα.
Τα στελέχη της ΔΑΕΕ οδήγησαν τους συλληφθέντες -που βαρύνονται με εξαιρετικά σοβαρά αδικήματα, όπως η ανθρωποκτονία- στα δικαστήρια της Ευελπίδων, προκειμένου να απολογηθούν.
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