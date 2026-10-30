 Δείτε βίντεο: Οι τρεις συλληφθέντες για τη φονική έκρηξη στην Πλάκα οδηγούνται από τη ΓΑΔΑ στην Ευελπίδων - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε βίντεο: Οι τρεις συλληφθέντες για τη φονική έκρηξη στην Πλάκα οδηγούνται από τη ΓΑΔΑ στην Ευελπίδων

Οι τρεις συλληφθέντες για την έκρηξη στην Πλάκα οδηγούνται από τη ΓΑΔΑ στην Ευελπίδων
Οι τρεις συλληφθέντες για την έκρηξη στην Πλάκα οδηγούνται από τη ΓΑΔΑ στην Ευελπίδων / Φωτογραφία: Orange Press
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Λίγο μετά τις 09:15 βγήκαν από τη ΓΑΔΑ, συνοδεία προσωπικού της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για την πολύνεκρη έκρηξη στην Πλάκα.

Τα στελέχη της ΔΑΕΕ οδήγησαν τους συλληφθέντες -που βαρύνονται με εξαιρετικά σοβαρά αδικήματα, όπως η ανθρωποκτονία- στα δικαστήρια της Ευελπίδων, προκειμένου να απολογηθούν.

Δείτε βίντεο:

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