Έκρηξη στην Πλάκα: «Oι άνθρωποί μας χάθηκαν για 20 ευρώ» -Η αντίδραση συγγενών των νεκρών Αμερικανών μετά τις τρεις συλλήψεις - iefimerida.gr

Σοκαρισμένοι με τις εξελίξεις γύρω από τη φονική έκρηξη στην Πλάκα με τους έξι νεκρούς εμφανίζονται συγγενείς των Αμερικανών που έχασαν τη ζωή τους.

«Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι οι δικοί μας άνθρωποι χάθηκαν για 20 ευρώ», φέρονται να ήταν τα πρώτα τους λόγια, σύμφωνα με την ΕΡΤ, με το ποσό να αφορά το πόσο εκτιμάται ότι κοστίζει ο χαλκοσωλήνας που πήραν οι δράστες από το κτίριο, πριν από τη μοιραία έκρηξη.

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Υπενθυμίζεται ότι στα δικαστήρια βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής ο δικηγόρος των συγγενών των Αμερικανών που σκοτώθηκαν με τόσο τραγικό τρόπο, Γιώργος Καραπάνος, ο οποίος και δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Ο δικηγόρος των συγγενών των Αμερικανών που σκοτώθηκαν στην Πλάκα, Γιώργος Καραπάνος / Φωτογραφία: Intime, Γιώργος Ζάχος

Τη Δευτέρα οι απολογίες των τριών κατηγορουμένων

Οι τρεις συλληφθέντες για τη φονική έκρηξη στην Πλάκα θα απολογηθούν το μεσημέρι της ερχόμενης Δευτέρας, στις 12:00.

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Υπενθυμίζεται ότι το κατηγορητήριο είναι βαρύ, καθώς σε βάρος τους ασκήθηκε δίωξη για τρία κακουργήματα και ένα πλημμέλημα:

Εμπρησμός από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο με συνέπεια το θάνατο άλλων από πρόθεση κατά συναυτουργία.

Έκρηξη από την οποία προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο με αποτέλεσμα θάνατο άλλων από πρόθεση και κατά συναυτουργία.

Ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή και κατά συναυτουργία.

Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή και κατά συναυτουργία.

Είχαν απασχολήσει επανειλημμένα τις Αρχές

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει επανειλημμένα τις διωκτικές αρχές κατά το παρελθόν, κυρίως για υποθέσεις κλοπών, ληστειών και ναρκωτικών.

Μάλιστα, και οι τρεις είχαν αποφυλακιστεί κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Πιο συγκεκριμένα:

O Κ.Α. κατά το χρονικό διάστημα από το 2008 έως το 2026 φέρεται να έχει απασχολήσει τις αρχές άλλες 13 φορές για υποθέσεις που αφορούν κλοπές, ληστείες και ναρκωτικά. Στις 27 Νοεμβρίου 2025 αποφυλακίστηκε από το Κατάστημα Κράτησης Πατρών, έχοντας εκτίσει την ποινή του.

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Ο Κ.Η. κατά το χρονικό διάστημα από το 2019 έως το 2026 φέρεται να έχει απασχολήσει τις αρχές περισσότερες από 20 φορές για υποθέσεις ναρκωτικών, κλοπών, αποδοχής προϊόντων εγκλήματος και ληστείας. Στις 27 Μαρτίου 2026 αποφυλακίστηκε από το Κατάστημα Κράτησης Άμφισσας, έχοντας εκτίσει μέρος της ποινής του.

Ο Τ.Α. κατά το χρονικό διάστημα από το 1985 έως το 2026 φέρεται να έχει απασχολήσει τις αρχές περίπου 45 φορές για υποθέσεις κλοπών, ληστειών και ναρκωτικών. Στις 21 Ιουνίου 2026 αποφυλακίστηκε από το Κατάστημα Κράτησης Λάρισας, κατόπιν χορήγησης απόλυσης υπό όρους.

Νέο βίντεο-ντοκουμέντο με τους τρεις δράστες

Εν τω μεταξύ, νέο βίντεο-ντοκουμέντο έρχεται στην επιφάνεια, με τους τρεις δράστες να φεύγουν από το σημείο όπου πήγαν τα ξημερώματα να κλέψουν χαλκό.

Οι τρεις συλληφθέντες φαίνονται να φεύγουν ατάραχοι, έχοντας αρπάξει τη λεία τους, λίγες ώρες πριν από τη φονική έκρηξη.

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Δείτε βίντεο από τη στιγμή που οι τρεις συλληφθέντες αποχωρούν από το σημείο, πριν γίνει η έκρηξη:

Σε άλλο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΡΤ, διακρίνονται να κρατούν στα χέρια τους χαλκό που αφαίρεσαν από την πολυκατοικία.

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Πώς οι Αρχές έφθασαν στη σύλληψη των τριών για την έκρηξη στην Πλάκα

Οι Αρχές, με οδηγό τα ευρήματα από την επιτόπια έρευνα αλλά και τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής, χρειάστηκαν 34 μέρες για να φθάσουν σε ασφαλή συμπεράσματα για το πώς προκλήθηκε η αδιανόητη τραγωδία με έξι νεκρούς από την έκρηξη στο κτίριο στην Πλάκα.

Η έρευνα των Αρχών οδήγησε στο συμπέρασμα ότι η έκρηξη προκλήθηκε από κλοπή χαλκού και οδήγησε σε τρία άτομα, τα οποία και συνελήφθησαν.

Από τα ερείπια του κτιρίου στην Πλάκα ανασύρθηκε ο μετρητής και οι αγωγοί παροχής, και στα εργαστήρια του Πολυτεχνείου εντοπίστηκε το ακριβές σημείο της διαρροής αερίου δίπλα στο μετρητή, εσωτερικά του κτιρίου, στο ισόγειο.

Aπό την ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού οι Αρχές εντόπισαν τις κινήσεις τριών υπόπτων στις 02:00 τα ξημερώματα εκείνης της νύχτας, να μπαίνουν στο κτίριο, λίγες ώρες πριν από την έκρηξη.

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Τα αρμόδια στελέχη εκτιμούν ότι οι ύποπτοι είχαν πάει στο οίκημα προκειμένου να προβούν στην κλοπή χαλκού, καθώς λίγα λεπτά μετά την είσοδό τους τούς είδαν να φεύγουν τρέχοντας με ένα μεγάλο κομμάτι χαλκοσωλήνα.

Οι εκτιμήσεις στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και των πραγματογνωμόνων είναι ότι οι τρεις ύποπτοι κατά την αφαίρεση του χαλκού προκάλεσαν ρήγμα στην εσωτερική εγκατάσταση και κατά συνέπεια διαρροή.

Οι τρεις ύποπτοι ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν.

