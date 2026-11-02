Έκρηξη στην Πλάκα: Με κουκούλες και κατεβασμένα κεφάλια οι τρεις συλληφθέντες στα δικαστήρια [εικόνες] - iefimerida.gr

Ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται οι τρεις συλληφθέντες που φέρονται ως υπαίτιοι της φονικής έκρηξης στην Πλάκα.

«Είμαι συντετριμμένος, δεν φταίω εγώ για την έκρηξη», είπε στους δημοσιογράφους ένας εκ των κατηγορουμένων την ώρα που οι αστυνομικοί τον οδηγούσαν στα δικαστήρια, ενώ ο δεύτερος είπε «συγγνώμη».

Έκρηξη στην Πλάκα: Το βαρύ κατηγορητήριο

Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν ένα βαρύ κατηγορητήριο που περιλαμβάνει τα εξής αδικήματα:

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Εμπρησμός από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο με αποτέλεσμα το θάνατο άλλων από πρόθεση κατά συναυτουργία.

Έκρηξη από την οποία προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο με αποτέλεσμα θάνατο άλλων από πρόθεση και κατά συναυτουργία.

Ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή και κατά συναυτουργία.

Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή και κατά συναυτουργία.

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Φωτογραφίες: ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI