 Έκρηξη στην Πλάκα: Με κουκούλες και κατεβασμένα κεφάλια οι τρεις συλληφθέντες στα δικαστήρια [εικόνες] - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στην Πλάκα: Με κουκούλες και κατεβασμένα κεφάλια οι τρεις συλληφθέντες στα δικαστήρια [εικόνες]

Πλάκα συλληφθέντες
Φωτογραφία: ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI
ΛΙΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
Λία Κοντοπούλου

Ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται οι τρεις συλληφθέντες που φέρονται ως υπαίτιοι της φονικής έκρηξης στην Πλάκα.

«Είμαι συντετριμμένος, δεν φταίω εγώ για την έκρηξη», είπε στους δημοσιογράφους ένας εκ των κατηγορουμένων την ώρα που οι αστυνομικοί τον οδηγούσαν στα δικαστήρια, ενώ ο δεύτερος είπε «συγγνώμη».

Έκρηξη στην Πλάκα: Το βαρύ κατηγορητήριο

Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν ένα βαρύ κατηγορητήριο που περιλαμβάνει τα εξής αδικήματα:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
  • Εμπρησμός από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο με αποτέλεσμα το θάνατο άλλων από πρόθεση κατά συναυτουργία.
  • Έκρηξη από την οποία προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο με αποτέλεσμα θάνατο άλλων από πρόθεση και κατά συναυτουργία.
  • Ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή και κατά συναυτουργία.
  • Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή και κατά συναυτουργία.
ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φωτογραφίες: ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Πλάκα έκρηξη

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ