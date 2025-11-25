Διασωληνωμένος στο Παίδων 12χρονος -Υπέστη σοβαρά εγκαύματα μετά από ανάφλεξη σε τζάκι στην Καρδίτσα - iefimerida.gr

Σε κρίσιμη κατάσταση μεταφέρθηκε διασωληνωμένο από την Καρδίτσα στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» ένα 12χρονο αγόρι με σοβαρά εγκαύματα, έπειτα από ατύχημα στο σπίτι του.

Σύμφωνα με το karditsapress, το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Παλαμά στην Καρδίτσα, τη στιγμή που επιχειρούσαν να ανάψουν το τζάκι.

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, προκλήθηκε ανάφλεξη, με συνέπεια το παιδί να υποστεί σοβαρά εγκαύματα.

Το αγόρι διακομίστηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, όπου οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διασωλήνωσή του και την άμεση μεταφορά του σε εξειδικευμένη μονάδα στην Αθήνα, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του.