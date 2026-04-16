Έκρηξη σε συνεργείο μοτοσικλετών στον Κορυδαλλό -Με πολλαπλά τραύματα ένας υπάλληλος - iefimerida.gr

Έκρηξη σε συνεργείο μοτοσικλετών στον Κορυδαλλό -Με πολλαπλά τραύματα ένας υπάλληλος

ΕΚΑΒ / (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΜΠΟΛΟΣ
Ένα άτομο τραυματίστηκε έπειτα από έκρηξη σε συνεργείο μοτοσικλετών στον Κορυδαλλό.

Ο τραυματίας, εργαζόμενος στο συνεργείο που βρίσκεται επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου αλλά με πολλαπλά τραύματα με τους θεράποντες ιατρούς να τον υποβάλλουν σε εξετάσεις προκειμένου να έχουν ξεκάθαρη εικόνα της κλινικής του κατάστασης.

Οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο δεν εντόπισαν ευρήματα πυρκαγιάς, παρά μόνο καταστροφές από την ισχυρή έκρηξη η οποία πιθανολογείται πως προήλθε από μια φιάλη που υπήρχε εντός του συνεργείου. Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής έχει αναλάβει την διερεύνηση της υπόθεσης με τους ειδικούς ερευνητές να βρίσκονται επιτόπου ώστε να αποκαλύψουν τα αίτια πρόκλησης της ισχυρής έκρηξης.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

