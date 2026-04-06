Έκρηξη σε χώρο κατασκευής ρουκετών στη Χίο: Με εγκαύματα μέχρι και β' βαθμού οι τραυματίες -Μπαράζ ελέγχων στο Βροντάδο - iefimerida.gr

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται οι τέσσερις τραυματίες μετά την έκρηξη σε χώρο κατασκευής ρουκετών στη Χίο.



Όπως ενημέρωσε ο διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, Νίκος Σμυρνιούδης, το πρωί της Δευτέρας, οι τραυματίες, τρεις άνδρες και μία γυναίκα, φέρουν εκτεταμένα εγκαύματα.



«Τα εγκαύματα είναι μέχρι και δευτέρου βαθμού και καλύπτουν έως και το 50% της επιφάνειας του σώματος», ανέφερε σύμφωνα με το politischios.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κατάστασή τους θα επανεκτιμηθεί εντός της ημέρας και αν κριθεί απαραίτητο θα διακομιστούν στην Αθήνα. Να σημειωθεί ότι στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν πέντε άτομα και κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία των τεσσάρων.



Χίος: Εκτεταμένοι έλεγχοι στο Βροντάδο για κατασκευή αυτοσχέδιων ρουκετών



Οι αρχές προχωρούν σε διώξεις κατά των τραυματιών για παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών, ενώ διενεργούν προανάκριση για την υπόθεση.



Σύμφωνα με το δημοσίευμα του politischios, από το πρωί της Δευτέρας διενεργούνται εκτεταμένοι έλεγχοι στο Βροντάδο της Χίου καθώς υπάρχουν πληροφορίες για χώρους κατασκευής ρουκετών, με στόχο τον εντοπισμό παράνομων υλικών και δραστηριοτήτων.