Έκρηξη σε διαμέρισμα στον Πειραιά

Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίς το βράδυ της Παρασκευής στον Πειραιά, έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε σε διαμέρισμα στην Ακτή Θεμιστοκλέους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε σε διαμέρισμα που βρίσκεται κοντά στη συμβολή της Ακτής Θεμιστοκλέους με την οδό Κοτζιάδων.

Από την έκρηξη εκδηλώθηκε μικρής έκτασης πυρκαγιά, η οποία ωστόσο είχε ήδη σβήσει πριν από την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων στο σημείο.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν την έκρηξη.