Προφυλακιστέοι οι τρεις συλληφθέντες για την έκρηξη στην Πλάκα -Οικογένειες θυμάτων: Θέλουμε πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης - iefimerida.gr

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι τρεις συλληφθέντες για τη φονική έκρηξη στην Πλάκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι φέρονται να έχουν παραδεχθεί την παρουσία τους στο κτίριο που κατέρρευσε, όμως υποστηρίζουν ότι δεν έχουν σχέση με την έκρηξη.

Κατά τη μεταγωγή τους στο ανακριτικό γραφείο, ο 56χρονος με το παρατσούκλι «Μπούμπου», απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ανέφερε ότι είναι «συντετριμμένος» και ότι δεν ευθύνεται για την έκρηξη, ενώ ένας άλλος κατηγορούμενος ζήτησε συγγνώμη.

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Συγγενείς Αμερικανών: Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη

Με κοινή δήλωσή τους, οι συγγενείς των Αμερικανών θυμάτων της τραγωδίας εξέφρασαν τη βαθιά οδύνη τους για την απώλεια των αγαπημένων τους προσώπων, με αφορμή τη σημερινή απόφαση για την προσωρινή κράτηση των τριών κατηγορουμένων.

Παράλληλα, τονίζουν ότι ο αγώνας για την απόδοση δικαιοσύνης συνεχίζεται, ζητώντας την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και την αναζήτηση ευθυνών όχι μόνο για τις ενέργειες των κατηγορουμένων, αλλά και για τις συνθήκες που οδήγησαν στη φονική έκρηξη.

Υπογράμμισαν ότι ζητούμενο είναι να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια και να αποτραπούν αντίστοιχες τραγωδίες στο μέλλον.

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Η δήλωση:

«Οι οικογένειές μας παραμένουν συγκλονισμένες και συντετριμμένες από την τραγική απώλεια των αγαπημένων μας παιδιών, Ίαν, Φλόριντα, Φλόριν και Έρις, καθώς και της αγέννητης μικρής Μπόρα.

Οι ζωές μας άλλαξαν για πάντα εκείνη την ημέρα. Χάσαμε τους ανθρώπους μας, τα όνειρά τους και το μέλλον που θα μοιραζόμασταν μαζί τους. Είναι μια απώλεια που δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια και ένας πόνος που θα μας συνοδεύει για το υπόλοιπο της ζωής μας.

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Η σημερινή απόφαση για την προσωρινή κράτηση των τριών κατηγορουμένων αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη στην πορεία της Δικαιοσύνης. Για τις οικογένειές μας, όμως, η αναζήτηση της δικαιοσύνης δεν σταματά εδώ. Αναμένουμε την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, την αποκάλυψη όλων των πραγματικών περιστατικών και την απόδοση κάθε ευθύνης για την τραγωδία που στέρησε τη ζωή από τους αγαπημένους μας ανθρώπους.

Η διερεύνηση της υπόθεσης δεν μπορεί και δεν πρέπει να περιοριστεί αποκλειστικά στις ενέργειες των τριών κατηγορουμένων.

Θεωρούμε εξίσου σημαντικό να εξεταστούν σε βάθος όλες οι συνθήκες που επέτρεψαν σε μια διαρροή φυσικού αερίου να εξελιχθεί σε μια τόσο καταστροφική έκρηξη. Ζητούμε να διερευνηθούν οι εγκαταστάσεις και οι υποδομές φυσικού αερίου, η επάρκεια των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας, οι έλεγχοι, η συντήρηση, καθώς και η εποπτεία της τήρησης των σχετικών κανόνων.

Θέλουμε να μάθουμε όχι μόνο πώς προκλήθηκε η διαρροή, αλλά και γιατί δεν αποτράπηκε η τραγωδία. Εάν υπήρξαν παραλείψεις, αστοχίες ή παραβιάσεις κανόνων ασφαλείας, ζητούμε να αποκαλυφθούν και να διερευνηθούν οι ευθύνες όλων όσοι ενδεχομένως συνέβαλαν στο τραγικό αποτέλεσμα.

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Εκφράζουμε τη βαθιά μας ευγνωμοσύνη προς τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και τα στελέχη της για την καθοριστική συμβολή τους, προς τους διασώστες που εργάστηκαν ακούραστα για την αναζήτηση επιζώντων, το Πυροσβεστικό Σώμα για την άμεση ανταπόκρισή του, καθώς και τις ανακριτικές και δικαστικές αρχές για τις μέχρι σήμερα προσπάθειές τους να διαλευκανθούν πλήρως όλες οι πτυχές αυτής της τραγωδίας.

Ευχαριστούμε επίσης θερμά την Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών και όλους εκείνους που στάθηκαν στο πλευρό μας, προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια και συμπαράσταση σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες στιγμές.

Γνωρίζουμε ότι καμία δικαστική απόφαση και καμία τιμωρία δεν μπορεί να μας επιστρέψει τους ανθρώπους που χάσαμε. Αυτό που μπορούμε, όμως, να κάνουμε στη μνήμη τους είναι να συνεχίσουμε να αναζητούμε την αλήθεια και τη δικαιοσύνη, μέχρι να δοθούν απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα.

Δεν θέλουμε η τραγωδία των παιδιών μας να αποτελέσει απλώς ακόμη μία τραγική είδηση που με τον χρόνο θα ξεχαστεί. Θέλουμε η απώλειά τους να γίνει η αφορμή για ουσιαστικές αλλαγές, ώστε καμία άλλη οικογένεια να μη χρειαστεί ποτέ να βιώσει αυτόν τον πόνο.

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Για τον Ίαν, τη Φλόριντα, τον Φλόριν, την Έρις και τη μικρή Μπόρα, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη».