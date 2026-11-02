Πλάκα: Απολογούνται σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για τη φονική έκρηξη - iefimerida.gr

Αντιμέτωποι με βαρύτατο κατηγορητήριο που τους αποδίδει ότι προκάλεσαν την αλυσίδα των γεγονότων που κατέληξαν στην πολύνεκρη τραγωδία στην Πλάκα, απολογούνται σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι.

Ενώπιον του Ανακριτή οι τρεις κατηγορούμενοι

Ενώπιον του Ανακριτή θα οδηγηθούν το μεσημέρι οι δύο Έλληνες,37 και 55 ετών, και ο 34χρονος υπήκοος Αλβανίας που συνελήφθησαν με εντάλματα που εξέδωσαν οι δικαστικές αρχές για τρία κακουργήματα και μία κατηγορία σε βαθμό πλημμελήματος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι τρεις, κατά την μεταγωγή τους στα δικαστήρια την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου δεν είχαν δικηγόρο και έτσι διορίστηκαν από τον Ανακριτή δικηγόροι για την υπεράσπισή τους.

Η δικογραφία σε βάρος τους περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της μεθοδικής έρευνας που διενεργήθηκε από την Πυροσβεστική, στα οποία περιγράφεται πώς η δολιοφθορά ενός χάλκινου σωλήνα αερίου που προσπάθησαν να κλέψουν οι κατηγορούμενοι, έφθασε στην έκρηξη και στην κατάρρευση του νεοκλασικού κτιρίου όπου καταπλακώθηκαν έξι άνθρωποι.

Στο βιντεοληπτικό υλικό που έχει συλλεγεί, έχουν καταγραφεί οι κινήσεις των τριών, η είσοδος των δύο στο κτίριο της οδού Λυσικράτους στην Πλάκα και η έξοδος τους με κλοπιμαία μόλις μερικά λεπτά μετά. Αυτός ο ελάχιστος χρόνος κατά την διάρκεια του οποίου φαίνεται να προκάλεσαν διαρροή αερίου στην προσπάθεια τους να πάρουν ένα ακόμη κομμάτι χαλκοσωλήνα, ήταν αρκετός για να πυροδοτήσει το σπιράλ θανάτου για δύο ζευγάρια Αμερικανών και το ζευγάρι της Ελληνίδας και του Βρετανού συζύγου της.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα αδικήματα για τα οποία καλούνται να απολογηθούν οι τρεις κατηγορούμενοι τους αφορούν:

-Εμπρησμό από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο με αποτέλεσμα το θάνατο άλλων από πρόθεση κατά συναυτουργία

-Έκρηξη από την οποία προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο με αποτέλεσμα θάνατο άλλων από πρόθεση και κατά συναυτουργία

-Ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή και κατά συναυτουργία

-Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή και κατά συναυτουργία.

ΑΠΕ-ΜΠΕ