Έκρηξη από γκαζάκια σε είσοδο πολυκατοικίας στην Καλαμαριά -Ξέσπασε φωτιά, έσπασαν τζαμαρίες - iefimerida.gr

Έκρηξη από γκαζάκια σε είσοδο πολυκατοικίας στην Καλαμαριά -Ξέσπασε φωτιά, έσπασαν τζαμαρίες

Πυροσβέστης εν δράσει / Φωτογραφία αρχείου: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στις 3:30 τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, από μηχανισμό που ήταν τοποθετημένος στην είσοδο πολυκατοικίας στην Καλαμαριά.

Η έκρηξη προκάλεσε εκτεταμένες φθορές, από την έκρηξη, έσπασαν τζαμαρίες, ενώ το θερμικό φορτίο έφτασε αρκετά ψηλά στο κτίριο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν τα χειρότερα.

Οι ένοικοι της πολυκατοικίας πετάχτηκαν έντρομοι. Ευτυχώς, την ώρα της έκρηξης δεν βρισκόταν κάποιος στην είσοδο της πολυκατοικίας.

Η αστυνομία έχει ήδη ξεκινήσει έρευνες για το συμβάν.

