Ιστορική συμφωνία για την ασφάλεια των πολεμικών ανταποκριτών -Μνημόνιο Συνεργασίας για την εκπαίδευση δημοσιογράφων - iefimerida.gr

Ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της ασφάλειας των δημοσιογράφων που καλύπτουν πολεμικές συγκρούσεις και αποστολές υψηλού κινδύνου σηματοδοτεί η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας, των δημοσιογραφικών ενώσεων και άλλων φορέων για την εκπαίδευση δημοσιογράφων. Η πρωτοβουλία σχεδιάζεται να επεκταθεί μελλοντικά και στην κάλυψη φυσικών καταστροφών.

Ο πρώτος εκπαιδευτικός κύκλος αφορά 25 δημοσιογράφους των δημόσιων ΜΜΕ και θα διαρκέσει τέσσερις ημέρες σε εγκαταστάσεις των Ενόπλων Δυνάμεων. Θα περιλαμβάνει πρακτικές ασκήσεις επιβίωσης, παροχής πρώτων βοηθειών και διαχείρισης κρίσεων.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, χαρακτήρισε την εκπαίδευση ηθική υποχρέωση και καθήκον. Τόνισε ότι το υπουργείο συμβάλλει με εγκαταστάσεις και τεχνογνωσία για την προστασία των δημοσιογράφων κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους.

Ο γενικός γραμματέας Επικοινωνίας, Δημήτρης Κιρμικίρογλου, δήλωσε πως κανένας δημοσιογράφος δεν πρέπει να κινδυνεύει χωρίς προετοιμασία. Φιλοδοξία της πρωτοβουλίας είναι η Ελλάδα να αποτελέσει διεθνές παράδειγμα στην προστασία των ανθρώπων της ενημέρωσης.

Το μνημόνιο υπεγράφη μεταξύ του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, των δημοσιογραφικών ενώσεων, του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ.

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Κεντρικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προγράμματος εξειδικευμένης εκπαίδευσης, πρακτικής προετοιμασίας, αξιολόγησης και πιστοποίησης των δημοσιογράφων που καλούνται να εργαστούν σε εμπόλεμες ζώνες, ώστε κανένας να μην αναλαμβάνει μια τέτοια αποστολή χωρίς να έχει προηγουμένως εκπαιδευτεί κατάλληλα.

Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο γενικός γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, Δημήτρης Κιρμικίρογλου, η πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ, Μαρία Αντωνιάδου, ο γενικός γραμματέας της ΕΣΗΕΑ, Σταύρος Καπάκος, ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Αντώνιος Αυγερινός, ο πρόεδρος της ΕΣΠΗΤ, Θεμιστοκλής Μπερεδήμας, ο γενικός γραμματέας της ΕΣΠΗΤ, Αθανάσιος Αλατάς, καθώς και εκπρόσωποι του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ, παρουσία του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη.

Φωτογραφία: EUROKINISSI

Στην πρωτοβουλία συμμετέχει επίσης το Διεθνές Κέντρο Προστασίας και Εκπαίδευσης Δημοσιογράφων (ICSJ), μέσω της συνεργασίας με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, συνεισφέροντας επιστημονική τεχνογνωσία και διεθνείς καλές πρακτικές.

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Και οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν φυσικές καταστροφές σε επόμενο στάδιο

Παράλληλα, σχεδιάζεται η διεύρυνση της πρωτοβουλίας με έναν επόμενο, αυτοτελή κύκλο εξειδικευμένης εκπαίδευσης για δημοσιογράφους και τηλεοπτικά συνεργεία που καλύπτουν φυσικές καταστροφές, όπως πυρκαγιές, πλημμύρες και σεισμούς, καθώς και ανθρωπιστικές κρίσεις. Η εκπαίδευση αυτή θα εστιάζει στην αναγνώριση κινδύνων, στα πρωτόκολλα ασφαλούς πρόσβασης και απομάκρυνσης και στη συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας.

Όπως υπογραμμίζεται, «με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η προστασία των δημοσιογράφων περνά από τη θεσμική δέσμευση στη συστηματική πρακτική προετοιμασία. Η Πολιτεία και οι συναρμόδιοι φορείς ενώνουν τις δυνάμεις τους, με κοινή προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής και τη διασφάλιση των προϋποθέσεων για την ασφαλή άσκηση του δημοσιογραφικού λειτουργήματος. Γιατί η ασφάλεια των ανθρώπων της ενημέρωσης αρχίζει πριν από την αποστολή».

Φωτογραφία: EUROKINISSI

Τι θα περιλαμβάνει η εκπαίδευση των δημοσιογράφων

Ο πρώτος κύκλος του προγράμματος αφορά 25 δημοσιογράφους των δημόσιων μέσων ενημέρωσης και προβλέπει τετραήμερη εκπαίδευση σε εγκαταστάσεις των Ενόπλων Δυνάμεων, με τη συμμετοχή εξειδικευμένου προσωπικού και εκπαιδευτών.

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Η εκπαίδευση θα επικεντρώνεται σε κρίσιμα ζητήματα επιβίωσης και ασφάλειας σε περιβάλλοντα υψηλού κινδύνου και θα περιλαμβάνει:

Αναγνώριση και αξιολόγηση κινδύνων σε εμπόλεμες περιοχές.

Ασφαλή μετακίνηση και διαχείριση κρίσιμων περιστατικών.

Παροχή πρώτων βοηθειών και αντιμετώπιση τραυματισμών.

Πρακτικές ασκήσεις προσομοίωσης συνθηκών υψηλού κινδύνου.

Εξειδικευμένη προετοιμασία για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων κατά τη διάρκεια δημοσιογραφικών αποστολών.

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα διαθέσει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις και τα απαραίτητα μέσα, αξιοποιώντας παράλληλα την εμπειρία και την τεχνογνωσία εξειδικευμένων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Φωτογραφία: EUROKINISSI

Δένδιας: Είναι πρωτίστως ηθική υποχρέωση και καθήκον

«Για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας η πιστοποιημένη εκπαίδευση των δημοσιογράφων που δραστηριοποιούνται σε περιβάλλον υψηλού κινδύνου, δεν είναι απλώς όρος της Συλλογικής Σύμβασης, για τους όρους εργασίας των δημοσιογράφων στον Δημόσιο τομέα. Είναι πρωτίστως ηθική υποχρέωση και καθήκον», επισημαίνει σε δήλωσή του για την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

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«Εθνικό θεωρείται ό,τι είναι αληθινό, σύμφωνα με τη γνωστή ρήση του Διονυσίου Σολωμού. Η υπηρεσία της αλήθειας αποτελεί εθνικό καθήκον. Και στις εμπόλεμες ζώνες η εκπλήρωσή του γίνεται δυσκολότερη», προσέθεσε και συμπλήρωσε:

«Από την Ουκρανία έως τη Μέση Ανατολή, οι πολεμικοί ανταποκριτές μάς μεταδίδουν όσα βλέπουν και ακούνε οι ίδιοι, πέρα από τις επίσημες ανακοινώσεις των εμπλεκομένων. Ανάμεσά τους, Έλληνες δημοσιογράφοι, φωτορεπόρτερ και εικονολήπτες που έχουν εργαστεί σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Η προσφορά τους υπενθυμίζει ότι πίσω από κάθε ανταπόκριση υπάρχουν άνθρωποι που εκτίθενται σε πάσης φύσεως κινδύνους, όπως αποδεικνύει μεταξύ άλλων ο θάνατος του Γιώργου Κοίλιαρη, που έπεσε στο βωμό του καθήκοντος το 2008, καλύπτοντας για λογαριασμό της ΕΡΤ, αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στο Αφγανιστάν.

Φωτογραφία: EUROKINISSI

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας συμβάλλει με τη διάθεση των κατάλληλων εγκαταστάσεων και μέσων, καθώς και με την αξιοποίηση της γνώσης και της εμπειρίας εξειδικευμένων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, στην κατάλληλη εκπαίδευση των δημοσιογράφων σε θέματα ασφάλειας. Στόχος η καλύτερη δυνατή προστασία τους, κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους, με πλήρη σεβασμό στην ανεξαρτησία τους.

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Η σημερινή υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα σε αυτήν την κατεύθυνση».

Μαρινάκης: Ένα ελάχιστο δείγμα σεβασμού και μια πράξη ευθύνης

Σχετικά με την πρωτοβουλία για την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας και το σύνολο των δράσεων για την ασφάλεια των δημοσιογράφων, ο υφυπουργός παρά των πρωθυπουργώ Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι «αποτελούν το ελάχιστο καθήκον απέναντι στους δημοσιογράφους και στους εργαζόμενους στα μέσα ενημέρωσης».

«Σήμερα, είμαστε εδώ για εκείνες και εκείνους που όταν αποχαιρετούν τις οικογένειές τους, όταν δίνουν ένα φιλί στη γυναίκα τους, στον άντρα τους, στο παιδί τους, στα παιδιά τους, στους δικούς τους ανθρώπους, δεν είναι βέβαιο ότι θα γυρίσουν. Δεν είναι βέβαιο ότι κάθε τους αποστολή, κάθε φορά που θα επιτελέσουν το λειτούργημά τους, σε μια εμπόλεμη ζώνη θα είναι ασφαλείς. Ζούμε σε μία νέα πραγματικότητα. Μία πραγματικότητα πολέμων, μία πολύ δύσκολη πραγματικότητα με πολύ σημαντικές συνέπειες και για τους πολίτες. Και αυτό που γίνεται σήμερα, είναι πριν και πάνω απ’ όλα ένα ελάχιστο βήμα σεβασμού, προσοχής και μία πράξη ευθύνης» σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Φωτογραφία: EUROKINISSI

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Σε ό,τι αφορά τα ζητήματα που απασχολούν τους δημοσιογράφους, είπε ότι «υπό την καθοδήγηση του πρωθυπουργού προσπαθούμε όλα αυτά τα πολύ λογικά αιτήματα, να τα ικανοποιούμε. Πλέον, κανένας δημοσιογράφος, αρχής γενομένης από τα δημόσια Μέσα, δεν θα πηγαίνει στο μέτωπο, στην κάλυψη των πολέμων, χωρίς να έχει την ελάχιστη και σημαντική προετοιμασία -ενημέρωση για όλα όσα θα αντιμετωπίσει. Οι άνθρωποι αυτοί, επιτελούν το λειτούργημά τους κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες και οφείλει η Πολιτεία και όλοι εμείς εδώ να τους παρέχουμε τα περισσότερα που μπορούμε».

Φωτογραφία: EUROKINISSI

Κιρμικίρογλου: Στόχος η Ελλάδα να αποτελέσει διεθνές παράδειγμα

Ο γενικός γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, Δημήτρης Κιρμικίρογλου, ανέφερε: «Κανένας δημοσιογράφος δεν πρέπει να διακινδυνεύει τη ζωή του για ένα ρεπορτάζ χωρίς την κατάλληλη προετοιμασία και προστασία. Η Ελλάδα αναλαμβάνει μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία για τα διεθνή δεδομένα, φέρνοντας σε κοινή δράση την Πολιτεία, τις δημοσιογραφικές ενώσεις, τις Ένοπλες Δυνάμεις και εξειδικευμένους φορείς, με στόχο την έμπρακτη ενίσχυση της ασφάλειας των δημοσιογράφων στις εμπόλεμες ζώνες. Μέσα από αυτή τη συνεργασία και την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ασφάλεια των Δημοσιογράφων, φιλοδοξούμε η χώρα μας να αποτελέσει διεθνές παράδειγμα στην εκπαίδευση, την πρόληψη και την προστασία των ανθρώπων της ενημέρωσης».

