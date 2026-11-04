Το ΕΚΠΑ καταδικάζει τα επεισόδια στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου -«Δολοφονική εισβολή κουκουλοφόρων εξωπανεπιστημιακών» - iefimerida.gr

Για «δολοφονική εισβολή ομάδας κουκουλοφόρων εξωπανεπιστημιακών στους χώρους του Τμήματος Μαθηματικών», κάνει λόγο ανακοίνωση της διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Όπως υπογραμμίζει «η βία δεν έχει θέση πουθενά και πολύ περισσότερο σε χώρους εκπαίδευσης όπως τα πανεπιστήμια».

Η διοίκηση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καταδίκασε την επίθεση, οποία είχε αποτέλεσμα τον τραυματισμό φοιτητών και ενημέρωσε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και ότι αναμένει από τις αρμόδιες Αρχές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη «να οδηγήσουν άμεσα τους εγκληματίες στη δικαιοσύνη».

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ΕΚΠΑ: Στα θέματα ασφάλειας και προστασίας των φοιτητών και του προσωπικού παραμένουμε ανυποχώρητοι.

Στη σχετική ανακοίνωση, το ΕΚΠΑ αναφέρει αναλυτικότερα:

«Στα θέματα ασφάλειας και προστασίας των φοιτητών και του προσωπικού παραμένουμε ανυποχώρητοι. Το τελευταίο διάστημα στο Πανεπιστήμιό μας εκκενώθηκαν δεκάδες κατειλημμένοι χώροι, οι οποίοι επέστρεψαν στους φοιτητές και στο προσωπικό του Πανεπιστημίου καλύπτοντας ανάγκες εκπαιδευτικές και λειτουργικές.

Βρισκόμαστε συνεχώς δίπλα στους τραυματίες φοιτητές και σε συνεργασία με το Γ.Ν.Α. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ συνδράμουμε με κάθε τρόπο στην ταχεία ανάρρωση τους. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς η κατάσταση της υγείας τους κρίνεται καλή και δεν διατρέχουν κίνδυνο».