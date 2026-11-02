Έκλεψε αυτοκίνητο από ΑΤ στη Γλυφάδα, τραυμάτισε αστυνομικό κατά τη διαφυγή - iefimerida.gr

Ένα κλεμμένο ΙΧ έξω από Αστυνομικό Τμήμα, αφαίρεσε άγνωστος άνδρας στη Γλυφάδα, τραυματίζοντας ελαφρά μια σκοπό, η οποία προσπάθησε να τον σταματήσει.

Ο δράστης κινήθηκε πεζός και χρησιμοποίησε κλειδί για να πάρει ένα ΙΧ Renault, ιδιοκτησίας ημεδαπών, για το οποίο είχε δηλωθεί κλοπή στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κολωνού στις 15 Μαΐου.

Η σκοπός αντιλήφθηκε την προσπάθεια του άνδρα και επιχείρησε να τον εμποδίσει, μπαίνοντας μπροστά από το αυτοκίνητο, όμως κατά την προσπάθειά της τραυματίστηκε ελαφρά στο δεξί κάτω άκρο.

Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Το κλεμμένο όχημα εντοπίστηκε την 1η Νοεμβρίου από πλήρωμα της Άμεσης Δράσης στη Γλυφάδα και μεταφέρθηκε με γερανό στο ΑΤ της περιοχής.