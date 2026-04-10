Βάρη: Έκλεψαν 5.000 ευρώ από σπίτι και προσπάθησαν να διεμβολίσουν αστυνομικούς -Αναζητούνται τρία άτομα - iefimerida.gr

Βάρη: Έκλεψαν 5.000 ευρώ από σπίτι και προσπάθησαν να διεμβολίσουν αστυνομικούς -Αναζητούνται τρία άτομα

Αστυνομία / (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI)
ΚΑΤΙΑ ΝΙΑΚΑΡΗ

Επεισοδιακή ληστεία σημειώθηκε στη Βάρη το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, με τρία άτομα να εισβάλουν σε σπίτι, αφαιρώντας το ποσό των 5.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν επί της οδού Σίφνου, γύρω στις 20:50, με τους δράστες να φεύγουν από το σημείο με ένα λευκό SUV. Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που έσπευσαν στην περιοχή εντόπισαν το όχημα στη συμβολή των οδών Μεραρχίας και Χαραυγής.

Προσπάθησαν να εμβολίσουν τους αστυνομικούς -Άνδρας της ομάδας ΔΙΑΣ πυροβόλησε στα λάστιχα του οχήματος

Στη συνέχεια, το όχημα των δραστών κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος των αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ, προκειμένου να τους εμβολίσει. Για το λόγο αυτό και ένας εκ των αστυνομικών χρησιμοποίησε το υπηρεσιακό του όπλο, πυροβολώντας τρεις φορές προς τα λάστιχα του SUV.

Τελικά, οι δράστες διέφυγαν από το σημείο και αναζητούνται από τις Αρχές, ενώ περισυλλέχθηκαν οι τρεις κάλυκες στο σημείο.

