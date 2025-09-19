 Εκκενώθηκε το εμπορικό κέντρο River West μετά από τηλεφώνημα για βόμβα [βίντεο] - iefimerida.gr
Εκκενώθηκε το εμπορικό κέντρο River West μετά από τηλεφώνημα για βόμβα [βίντεο]

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Εκκενώθηκε το εμπορικό κέντρο River West, στο Αιγάλεω, μετά από τηλεφώνημα για βόμβα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida, στις 15:33 ζητήθηκε από τους πελάτες και από το προσωπικό να εκκενώσουν τον χώρο του εμπορικού κέντρου.

Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν πως άγνωστος τηλεφώνησε στην αστυνομία και ανέφερε πως έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός, χωρίς ωστόσο να δώσει κάποιο χρονικό περιθώριο.

Στο σημείο έχουν σπεύσει άνδρες του ΤΕΕΜ.

Υπάλληλος στο River West: «Η ασφάλεια του εμπορικού ζήτησε να εκκενώσουμε το κατάστημα»

«Στις 15.30 η ασφάλεια του εμπορικού μάς ζήτησε να εκκενώσουμε το κατάστημα, καθώς κάποιος τηλεφώνησε και ανέφερε πως έχει αφήσει εκρηκτικά. Βγήκαμε αμέσως έξω. Η αστυνομία ήταν ήδη στο σημείο. Μας έχουν απομακρύνει με ασφάλεια και αναμένουμε», ανέφερε υπάλληλος καταστήματος του River West στο Iefimerida.

Βίντεο από τη στιγμή που ο κόσμος βγαίνει από το εμπορικό κέντρο

