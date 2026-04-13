Επιστρέφουν οι εκδρομείς του Πάσχα: Ουρές χιλιομέτρων στην Αθηνών-Κορίνθου, live η κίνηση - iefimerida.gr

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα και από το πρωί η κίνηση στις εθνικές οδούς είναι στο «κόκκινο».



Ήδη καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις στην Αθηνών - Κορίνθου. Το μποτιλιάρισμα ξεκινά από το ύψος της Κορίνθου (Ισθμια) και φτάνει έως τα Μέγαρα, με το πρόβλημα να είναι ακόμα πιο μεγάλο στο ύψος της Κινέττας.

Βίντεο: Η κίνηση στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου

Πλάνα του drone του Orange Press Agency αποτυπώνουν την κατάσταση στην εθνική.



Μεγάλες οι καθυστερήσεις και στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών - Κορίνθου η οποία έχει κλείσει από το ύψος της Κινέττας και για τέσσερα χιλιόμετρα, με συνέπεια τα αυτοκίνητα να οδηγούνται στη Νέα Εθνική Οδό.

Την ίδια ώρα, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα από το ύψος του Αυλώνα μέχρι το Κρυονέρι.

Σύμφωνα με την Τροχαία από τις 06:00 έως τις 18:00 έχουν περάσει από την Αθηνών-Κορίνθου: 37.725 οχήματα και από την Ε.Ο Αθηνών Λαμίας: 32.972



Λόγω της αυξημένης κίνησης των εκδρομέων, βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τόσο το προσωπικό όσο και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας Αστυνόμευσης, ενώ έχουν ληφθεί αυξημένα μέτρα σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Από την Τροχαία εκτιμούν ότι όσο περνάει η ώρα η κίνηση θα αυξάνεται και αναμένεται να εκτονωθεί αργά το βράδυ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, από τις 6 το πρωί χθες μέχρι τις 6 το πρωί σήμερα πέρασαν και από τα δύο εθνικά δίκτυα, συνολικά 61.414 αυτοκίνητα (32.948 από την Αθηνών- Κορίνθου και 28.466 από την Αθηνών - Λαμίας). Επιπρόσθετα από τις 6 το πρωί σήμερα έως τις 12 το μεσημέρι 7.665 οχήματα επέστρεψαν στην Αττική μέσω Αθηνών-Κορίνθου και 3.851 από την Αθηνών-Λαμίας.

Δείτε εδώ live την κίνηση στους δρόμους