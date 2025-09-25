 Μουσικοχορευτική εκδήλωση Ι.Μ. Νέας Ιωνίας αφιερωμένη στην Υπεραγία Θεοτόκο την Δευτέρα 29/9 - iefimerida.gr
Μουσικοχορευτική εκδήλωση Ι.Μ. Νέας Ιωνίας αφιερωμένη στην Υπεραγία Θεοτόκο την Δευτέρα 29/9

Στο πλαίσιο των ετήσιων εορταστικών εκδηλώσεων για την Σύναξη της Ιεράς Εικόνας της Υπεραγίας Θεοτόκου της Βουρλιωτίσσης, η Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος διοργανώνει μουσικοχορευτική εκδήλωση, με τίτλο: «Όσα ᾽ναι τα ονόματα, τόσοι και οι χοροί Της».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 8:00μ.μ. στο Δημοτικό Στάδιο της Ν. Ιωνίας (οδ. Ομορφοκκλησιάς & Ολυμπίας).

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση:

«Η καλλιτεχνική αυτή συνάντηση αποτελεί ένα τιμητικό αφιέρωμα στο πανσεβάσμιο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, όπου η δύναμη της μουσικής, η πνοή της παράδοσης και η ζωντάνια του χορού συνενώνονται σε μία ανεπανάληπτη εμπειρία.

Συμμετέχουν πολυμελή χορευτικά συγκροτήματα, διακεκριμένοι μουσικοί και ερμηνευτές, ενώ την σκηνοθεσία και την γενική καλλιτεχνική επιμέλεια υπογράφει ο ερμηνευτής και ηθοποιός κ. Ζαχαρίας Καρούνης.

Μέσα από ήχους, χορούς και μελωδίες, που αναδεικνύουν το πλούσιο ελληνικό πολιτιστικό αποτύπωμα, η εκδήλωση δύναται να προσφέρει μια ανεπανάληπτη εμπειρία συγκίνησης, μνήμης και πνευματικής ανάτασης.

Η είσοδος είναι ελεύθερη!».

