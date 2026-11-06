Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα το ΕΚΑΒ για τον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο -Επί ποδός γιατροί, διασώστες, Κινητές Ιατρικές Μονάδες - iefimerida.gr

Το ΕΚΑΒ, ως ο αρμόδιος δημόσιος φορέας παροχής επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας, συμμετέχει και φέτος στην υγειονομική κάλυψη του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας.

Ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος θα διεξαχθεί το Σάββατο 7 και την Κυριακή 8 Νοεμβρίου.

Το ΕΚΑΒ σε επιχειρησιακή ετοιμότητα

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, το ΕΚΑΒ έχει καταρτίσει ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο, σε συνεργασία με την Οργανωτική Επιτροπή του Μαραθωνίου και την Υγειονομική Επιτροπή του ΣΕΓΑΣ, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της Αυθεντικής Μαραθώνιας Διαδρομής των 42.195 μέτρων, καθώς και των υπόλοιπων αγώνων δρόμου του διημέρου.

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Για την υλοποίηση του σχεδίου, επιπλέον των δυνάμεων που θα καλύπτουν την καθημερινή επιχειρησιακή λειτουργία του στην Αττική, το ΕΚΑΒ θα διαθέσει συνολικά 56 διασώστες, 13 νοσηλευτές και 20 ιατρούς, καθώς και 12 ασθενοφόρα, 5 Κινητές Ιατρικές Μονάδες (ΚΙΜ), 1 όχημα μικρού όγκου ταχείας ανταπόκρισης, 21 μοτοσυκλέτες της Ομάδας Άμεσης Επέμβασης και 2 οχήματα του Ειδικού Τμήματος Ιατρικής Καταστροφών (ΕΤΙΚ-ΕΚΑΒ) με εξιδεικευμένο υγειονομικό προσωπικό.

Στο Παναθηναϊκό Στάδιο (Καλλιμάρμαρο), ιατροί και νοσηλευτές του ΕΚΑΒ θα συντονίζουν και θα υποστηρίζουν τη λειτουργία τριών κεντρικών Ιατρείων Παροχής Άμεσης Ιατρικής Φροντίδας, με τη συνδρομή εθελοντών ιατρών και νοσηλευτών του ΕΣΥ, υγειονομικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, τελειόφοιτων σπουδαστών της Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΕΚΑΒ (ΣΑΕΚ-ΕΚΑΒ), εθελοντών φυσικοθεραπευτών, μελών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (ΕΕΣ) και άλλων εθελοντών της διοργάνωσης.

Για τη συνεχή επικοινωνία και τον επιχειρησιακό συντονισμό των εμπλεκόμενων δυνάμεων θα λειτουργήσουν δύο Κέντρα Διαβίβασης Σημάτων του ΕΚΑΒ, ένα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ) και ένα στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ στην Αθήνα. Τα δύο κέντρα θα βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τα κεντρικά ιατρεία, τους ιατρικούς σταθμούς κατά μήκος των διαδρομών και το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο (ΕΣΚΕ-ΕΚΑΒ).

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Παράλληλα, το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας του ΕΚΑΒ (ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ) θα θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα, για την υποδοχή και αντιμετώπιση ενδεχόμενων επειγόντων περιστατικών, τα ακόλουθα εφημερεύοντα νοσοκομεία της Αττικής: το Σάββατο 7 Νοεμβρίου το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Κοργιαλένειο - Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ. και το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο», ενώ την Κυριακή 8 Νοεμβρίου το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό», το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΚΑΤ» και το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Σισμανόγλειο».

ΑΠΕ-ΜΠΕ